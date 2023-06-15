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Происшествия15 июня 2023 4:50

Крым атаковали девять беспилотников: шесть сбили, три заглушили и посадили

Аксенов: Крым атаковали девять беспилотников 15 июня
Алексей ЕЛАГИН
Один из БПЛА сдетонировал в Красногвардейском районе

Один из БПЛА сдетонировал в Красногвардейском районе

Фото: Надежда ДАЦЮК

Ночью и утром в четверг, 15 июня, Крым атаковали девять беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, шесть аппаратов удалось сбить силами противовоздушной обороны. Еще три БПЛА заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы. Аксенов отметил, что один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района.

– Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место, – сообщил глава Крыма.

Глава республики призвал жителей региона соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

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