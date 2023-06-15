Пытался задушить руками и подушкой: 21-летнего севастопольца будут судить за покушение на соседку

На счету обвиняемого также угон и разбойное нападение Фото: Татьяна Коркина

В Севастополе 21-летнего жителя Инкермана обвиняют в угоне автомобиля, разбойном нападении и покушении на убийство пожилой соседки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Многократно судимый юноша затаил обиду на свою пожилую соседку. Севастополец проник балкон в ее квартиру на улице Яблочкова. В прокуратуре отметили, что молодой человек избил женщину. Далее обвиняемый душил пострадавшую подушкой и сдавливал ее шею руками.

– Женщина оказывала активное сопротивление, но в результате его действий потеряла сознание, – отметили в прокуратуре.

Севастополец решил, что убил женщину, и покинул ее комнату. Однако вскоре горожанка пришла в себя.

Около дома на улице Погорелова юноша напал на прохожего. Угрожая палкой, молодой человек отобрал у него мобильный телефон. Неподалеку от улицы Линейной севастополец угнал припаркованный у обочины ВАЗ-21074. Обвиняемого задержали в поселке Любимовка. «Семерку» вернули владельцу.

– Каждое преступление было совершено злоумышленником в состоянии опьянения, – уточнили в прокуратуре.

Севастопольца задержали и заключили под стражу. Уголовное дело направили в Балаклавский районный суд.

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