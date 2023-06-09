Задушили и спрятали тело в заброшенном доме: трое грузчиков из Севастополя получили сроки за убийство коллеги

Личность убитого была установлена в результате ДНК-экспертизы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Севастополе троих местных жителей признали виновными в разбойном нападении и убийстве грузчика. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, в марте 2022 года один из злоумышленников – севастопольский грузчик – прознал, что его коллега накопил более 100 тысяч рублей. Мужчина решил украсть деньги и разработал план разбойного нападения. К совершению преступления он привлек двух своих друзей. 29 марта сообщники пригласили грузчика на застолье. Севастопольцы связали мужчину, потребовав добровольно отдать деньги. Тот рассказал, что 180 тысяч рублей хранятся дома в квартире на улице Московской. Организатор украл оттуда эту сумму и разделил деньги между подельниками.

– Затем он дал указание сообщникам совершить убийство пленника, после чего последний был задушен, – отметили в СК.

Сначала подельники спрятали тело в трансформаторной будке, после чего вывезли его в заброшенное здание в Нахимовском районе. Там труп обнаружили прохожие. Личность убитого была установлена в результате ДНК-экспертизы. Правоохранители задержали всех фигурантов, после чего их заключили под стражу.

– Приговором Севастопольского городского суда подсудимые были признанны виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорены к различным срокам в виде 17, 15 и 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – говорится в сообщении.

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