Пять лет за две человеческие жизни: в Крыму вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

В аварии пострадал сам виновник случившегося. Фото: пресс-служба МВД по РК

Джанкойский районный суд признал 23-летнего жителя Крыма виновным в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около пяти вечера 16 мая 2022 года. 23-летний молодой человек ехал за рулем ВАЗ-21104 со стороны Симферополя. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2105.

Фото: МВД по РК

В результате ДТП погибли два человека. 50-летний водитель «пятерки» и его 43-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадал водитель ВАЗ-21104. Молодого человека увезли в больницу.

Фото: МВД по РК

В прокуратуре отметили, что водитель «десятки» превысил скорость. Было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил крымчанина к пяти годам лишения свободы. Отбывать срок молодой человек будет в колонии-поселении.

Фото: МВД по РК

– Осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу, – добавили в надзорном ведомстве.

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