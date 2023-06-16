Собирался захватить власть и организовал террористическую ячейку: в Крыму посадили пропагандиста «Хизб-ут-Тахрир»*

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а последующие 15 – в исправительной колонии строгого режима Фото: Иван МАКЕЕВ

Южный военный окружной суд признал 47-летнего жителя Крыма виновным в организации деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

Крымчанин был организатором деятельности местной ячейки запрещенной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Мужчина определял цели и задачи, а также проводил конспиративные собрания. Там изучали идеологию вышеупомянутой организации. Кроме того, житель республики вел пропагандистскую работу среди населения. Крымчанин также определял меры конспирации и контролировал их соблюдение.

– На проводимых организатором ячейки сборах обсуждались намерения изменить политическую систему и государственное устройство Российской Федерации при помощи пропаганды, а также ведения войны с противниками идей террористической организации, – рассказали в ФСБ.

Суд приговорил организатора ячейки к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а последующие 15 – в исправительной колонии строгого режима.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в РФ террористическая организация

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