«Черноморская депрессия»: сколько осадков выпало в Крыму за последние сутки

14 июня в Крыму хозяйничает северо-западный ветер до 13 м/с. Фото: Александра Тимощенко

Сильные дожди продолжают портить планы жителям Крыма. Весь июнь синоптики регионального гидрометцентра разводят руками и прогнозируют неустойчивый характер погода с сильными осадками и шквалистым ветром.

Так, за последние сутки сильнее всего заливало восточную часть полуострова. Как рассказала КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, с 13 по 14 июня там выпало около 33 миллиметров. В Керчи и Мысовом - около 23 миллиметров. Большой уровень воды зафиксировали и в Джанкое - 22 миллиметра. При этом в центральной части полуострова значительных осадков синоптики не заметили.

- В Симферополе вообще выпало около одного миллиметра, что является совсем незначительным показателем, - отмечает метеоролог.

В гидрометцентре добавили, что неустойчивый характер погоды обусловлен метеоявлением «Черноморская депрессия». Она формируется в южной части Черного моря и обычно касается только черноморского побережья Кавказа и Крыма.

- Это своеобразная область пониженного атмосферного давления, которая сопровождается повышенной облачностью, осадками, канонадой гроз и шквалистыми усилениями ветра. Но температура на полуострове остается в норме. При наличии солнышка земля прогревается до 22-27 градусов. К выходным отметки термометра поднимутся до 30, - говорит синоптик.

14 июня в Крыму хозяйничает северо-западный ветер до 13 м/с. Температура воздуха ночью держится в пределах от +14 до +19, а днем от +22 до +27.

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