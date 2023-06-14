Крымский Прованс: на полуострове началось цветение лаванды

Основной пик цветения приходится с середины июня по середину июля Фото: Михаил ПАТЛИС

Цветение лаванды в Крыму - одно из самых магических зрелищ. Фиолетовое поле – прекрасное место для оригинальных и безумно красивых фотографий. Больше всего ароматных плантаций можно встретить в центральной, западной и восточной частях полуострова. В основном они находятся на больших ровных пространствах.

Лучшее время для фото - закат или рассвет Фото: Юрий ЮГАНСОН

Чтобы получить самые красивые и эффектные фотографии, лучше ехать на поля во время заката или рассвета.

В Крыму очень много лавандовых плантаций Фото: Юрий ЮГАНСОН

Так, густые плантации яркого цвета можно найти около поселка Крымская Роза недалеко от Симферополя по Белогорской трассе. В этом же направлении есть еще несколько полей возле села Мазанка, Лекарственное и Водное.

Из растения делают эфирные масла, кремы, мыло и парфюм Фото: Юрий ЮГАНСОН

Сделать красивые фотографии также можно в одноименном поселке Лаванда, что у подножья Демерджи.

На полях собираются толпы желающих сделать фото Фото: Михаил ПАТЛИС

Но самые масштабные посадки лаванды сосредоточены в Бахчисарайском районе. Из-за особенного микроклимата это место благоприятно влияет на цветения, поэтому там выращивают персики, виноград, черешню, розы и лаванду. Найти яркое цветочное поле можно в селе Тургеневка.

Красотки со всего Крыма съезжаются за оригинальными кадрами. Фото: Евгений Вигурский

Застать цветения прекрасных растений можно начиная с середины июня. Все зависит от погоды - если начало лета выдалось дождливым, то поля начнут созревать чуть позже, а если засушливым, то раньше.

Фото: Евгений Вигурский

Фото: Евгений Вигурский

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