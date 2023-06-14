Самая теплая вода на сегодняшний день на Южнобережье и востоке Крыма Фото: Александра Тимощенко

Несмотря на затяжные дожди и тучи, в середине июня море у берегов Крыма прогрелось до 20-21 градуса. Об этом свидетельствуют данные регионального гидрометцентра.

Рассказываем, де в Крыму уже можно открывать купальный сезон.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В КРЫМУ В НАЧАЛЕ ИЮНЯ 2023 ГОДА

Пока что вода в Черном море бодрит, а вот в Азовском уже успела прогреться до комфортных температур. По данным синоптиков, самая теплая вода на сегодняшний день на Южнобережье и востоке Крыма, а также в Севастополе и в восточной части полуострова. Вода в Ялте и Алуште,Феодосии, Севастополе и Керченском проливе прогрето до +21 градуса. В Евпатории морская вода 20 градусов тепла. Для многих такая температура является оптимальной, поэтому отлично подходит для первого заплыва.

КОГДА В КРЫМУ ОТКРОЕТСЯ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН В 2023 ГОДУ

Чаще всего отдыхающие начинают открывать купальный сезон ближе к концу июня, но уже сейчас вода в море хорошо нагрелась. Однако купаться лезут только самые смелые. Остальные же пока вальяжно загорают на берегу. Как отметили в Крымском гидрометцентре, в конце первого месяца лета температура воды повысится до 22-23 градусов.

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