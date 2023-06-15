Достаем купальники? Когда в Крым придет 35-градусная жара

Синоптики уверяют: ливням придет конец через несколько дней Фото: Олег УМАРОВ

С самого начала лета сезон не задался. Да так, что все Черноморское побережье ушло под воду. Исключением не стал и Крым. Каждый день ливень заливает разные районы полуострова, еще и солнце почти не показывается из-за туч. Крымчане и вовсе загрустили: неужели придется снова доставать теплую одежду и прятать купальники в долгий ящик?

БУДЕТ КАК В СОЧИ?

Экватор первого летнего месяца не радует новостями. Из-за непогоды в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов. Ночью бурлящие потоки заполнили дороги микрорайона и превратили его в Венецию. На некоторых улицах вода до сих пор держится, хотя ливень уже прекратился.

Туристы переживают, что погода испортит все планы на отдых и продержится все лето. Но синоптики Крымского гидрометцентра успокаивают и просят не паниковать - 35-градусная жара еще придет на юг, нужно только подождать.

АНОМАЛИЯ ИЛИ НОРМА

- Если закрыть глаза на дожди и ориентироваться только на температуру воздуха, то в июне она находится в пределах нормы. На крымском побережье сейчас тепло, местами даже жарко. Столбики термометра показывают от 23 до 25 градусов со знаком плюс, а к выходным ждем повышение до 30. Поэтому паниковать раньше времени не нужно, - отмечает начальник регионального Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ДОЖДИ?

Синоптики уверяют: ливням придет конец через несколько дней. Осталось дождаться, когда уйдет «Черноморская депрессия». Метеоявление уже несколько недель гостит в южной части Черного моря и портит настроение жителям и гостям Краснодара, Сочи, Крыма и Кавказа.

- Это такая область пониженного атмосферного давления, которая сопровождается повышенной облачностью, осадками, канонадой гроз и шквалистыми усилениями ветра. Но температура на полуострове остается в норме. При наличии солнышка земля прогревается до 22-27 градусов. К выходным отметки термометра поднимутся до 30, - говорит метеоролог.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В МОРЕ

При этом, несмотря на дождливую и пасмурную погоду, в середине июня море у берегов Крыма прогрелось до 20-21 градуса. Так, самая теплая вода на сегодняшний день на Южнобережье и востоке Крыма, а также в Севастополе и в восточной части полуострова. Вода в Ялте и Алуште, Феодосии, Севастополе и Керченском проливе прогрета до +21 градуса.

В гидрометцентре обещают, что в скором времени дожди перестанут рушить планы и портить отдых. Погода начнет налаживаться уже в двадцатых числах июня. Поэтому туристы могут смело бронировать отели, покупать билеты на поезда и отправляться в отпуск. Сильные ливни уже не будут помехой, вода прогреется, а песок начнет приятно обжигать стопы.

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