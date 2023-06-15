Ночные кровопийцы: нашествие комаров может испортить отдых крымским туристам

Больше всего кровососов можно встретить в лесах и недалеко от пресных водоемов. Фото: Shutterstock

Крым атаковали комары и мошки. Народ жалуется на зудящие укусы и подпорченный отдых, а экологи разводят руками - где влажность, там и надоедливые москиты.

О том, нужно ли ждать нашествия «кровососов» этим летом, рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов.

Начало лета на полуострове выдалось дождливым, но синоптики обещают, что скоро погода придет в норму и ливни успокоятся. Из-за постоянных осадков в социальных сетях начали появляться пугающие видео, как кровопийцы за секунду облепляют машины, фонари и палатки, даже образуют вихри на свету. Люди жалуются, что вечерами на природе невозможно находиться. Неужели так будет все лето?

Однако по словам эколога, нашествие кровопийц не аномалия, а вполне закономерное явление, которое связано с изменением климатических особенностей на юге России и восстановлением былой экосистемы.

- Еще пару лет назад у нас часто была засуха. Дожди шли редко, водоемы высыхали, а вместе с ними умирали представители редкой фауны. Сейчас же мы наблюдаем другую картину: осадки стали для нас частыми гостями, поэтому мы наблюдаем и разных насекомых, - говорит КП-Крым Иванов.

По словам ученого, численность комаров в этом году останется на уровне прошлого года. Но надеяться на уменьшение их количества тоже не стоит.

- Эти насекомые очень безобидные. Никакие болезни здесь, в Крыму, они не переносят. Поэтому нужно запастись терпением, антимоскитными сетками, спреями, пахучками и спокойно отправляться на отдых, - добавляет эколог.

Он также отметил, что больше всего кровососов можно встретить в лесах и недалеко от пресных водоемов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Достаем купальники? Когда в Крым придет 35-градусная жара

Черное море у берегов Крыма прогрелось до +21 градуса (подробнее)