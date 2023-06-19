Под Симферополем взорвался газовый баллон в иномарке: три человека в больнице

Инцидент произошел в Мирном. Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 19 июня, под Симферополем взорвался газовый баллон в автомобиле, в результате чего пострадали три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, инцидент произошел в четыре утра в селе Мирное. На повороте с Евпаторийского шоссе взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. В результате ДТП пострадали три человека.

– Все доставлены с ожогами разной степени в 6-ю городскую больницу Симферополя, – сообщил Крючков.

В пресс-службе крымского МВД сообщили, что Toyota Land Cruiser ехала по Евпаторийскому шоссе. Иномарка врезалась в препятствие, и после этого загорелось газобаллонное оборудование, установленного на автомобиле. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

– Прокуратура Республики Крым взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту возгорания автомобиля в Симферополе, – сообщили в надзорном ведомстве.

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