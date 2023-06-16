С билетом и без: чем опасны поездки по объявлениям и через зазывал на курорты Крыма

Нелегальный транспортный бизнес в Крыму процветает благодаря отсутствию должного контроля Фото: Анна КИРИЕНКО

Официальная статистика говорит, что крымчане и приезжие стали чаще пользоваться общественным транспортом. В пользу таких доводов приводится рост пассажиропотока у государственных перевозчиков, которые постепенно вытесняют частников на регулярных маршрутах. А нерегулярные статика если и считает, то очень выборочно – большинство так называемых заказных поездок на поверку оказываются такими же регулярными, но без билетов.

ОТПРАВКА ПОД БАШНЕЙ

Пока аэропорт «Симферополь» не работает, железнодорожный вокзал столицы Крыма остается главным пересадочным узлом на пути к морю. Въезд на Привокзальную площадь перекрывают несколько шлагбаумов. Попасть на территорию случайному автомобилю невозможно, все контролируется и фиксируется. Площадка автостанции «Курортная» и вовсе огорожена сетчатым забором, за которым своей отправки ожидают рейсовые автобусы. Забор появился несколько лет назад, как обязательное требование к безопасности объектов пассажирского транспорта. Так проще контролировать поток как людей, так и автобусов. Но в нескольких метрах от забора под башней с часами идет погрузка пассажиров в микроавтобусы с надписью «Алушта. Ялта» без всяких билетов и проверок. А чтобы гости Крыма узнали о такой услуге, их на выходе с перрона и пешеходного перехода встречают зазывалы, осипшие от выкриков «Евпатория, Севастополь, Ялта, Алушта, едем сейчас». И такая картина неизменна уже несколько десятков лет.

Рейды и башни с часами пока никто не проводит Фото: Анастасия ЖУКОВА

Официально это нерегулярные перевозки, то бишь транспорт работает под заказ для доставки пассажиров к месту отдыха. Неофициально микроавтобусы отправляются по мере загрузки и курсируют так же, как регулярные маршруты – от автостанции до автостанции. И пассажиров такой вариант «сел и поехал» устраивает больше, поскольку не надо стоять в очереди за билетом и ждать времени отправки.

- Хочется акцентировать внимание пассажиров, что данными действиями они лишают себя страховки в случае причинения им вреда, - отметил завотделом контроля по исполнению законодательства на транспорте республиканского Минтранса Тимур Сеттаров. - Также средства уходят мимо бюджета, что влияет на качество предоставления услуг, и им же возвращается в виде некачественной услуги.

БОЛЬШЕ ТЕХ НЕЛЬЗЯ

Чтобы ограничить перевозчиков, по документам значащихся нерегулярными, в 2019 году Совмин Крыма принял постановление «О создании условий для беспрепятственного осуществления регулярных перевозок, введении ограничений при организации перевозок пассажиров и багажа по заказу». В нем указано, что один и тот же автомобиль не может больше трех раз в месяц возить пассажиров с Привокзальной площади в режиме заказной поездки, а для контроля на въезде введен пропускной режим. То есть ни один автобус не отправляется незамеченным, как и частота его отправок. Но как же в таком случае идет посадка пассажиров без билетов и проверки багажа с отправлением каждые 15 минут? Все просто – выявлять нарушителей и составлять протоколы должен Ространснадзор, и делает это в составе совместных рейдов с ФНС, ГИБДД и Минтрансом. В прошлом году провели больше 40 совместных проверок и нашли 17 нелегальных перевозчиков, в этом году - 33 рейда с результативностью 5 нелегалов. Штраф на каждого - 5 тысяч рублей. Простой математический подсчет показывает, что штраф отобьется за одну поездку по маршруту Симферополь – Ялта.

Зазывалы на нелегальные проездки вообще не попадают под ответственность, потому как не нарушают закон. Разве что если навязчиво предлагают услугу и хватают за руки, но в этом случае речь идет о хулиганстве, а не о нелегальном бизнесе, в котором крутятся большие наличные деньги. Вполне вероятно, что будь у пассажиров возможность купить билет на сайте ГУП «Крымавтотранс», который занимается всеми автостанциями и регулярными перевозками, зазывал стало бы меньше. Но пока интернет-технологии проигрывают натуральному обмену.

ПОСАДКА ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

Зато интернет берет верх на межрегиональных и даже межгосударственных направлениях. Объявлениями о перевозках из Крыма и в Крым из соседних регионов, включая Луганск и Донецк, пестрят социальные сети. Три года назад один из таких перевозчиков попал в сводку смертельных дорожно-транспортных происшествий – микроавтобус, перевозивший пассажиров из Краснодара в Крым, на полном ходу влетел под КамАЗ. Тогда погибли восемь пассажиров и водитель, который выполнял второй подряд круговой рейс «Краснодар-Севастополь» и просто уснул за рулем. Официально фирма «ДонецТранс» тоже занималась заказными перевозками, а на практике пассажиров на такие маршруты собирали через сервис blablacar, пока он работал в Крыму, и социальные сети с ежедневной отправкой по времени. Перевозчика признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорили к пяти с половиной годам заключения и выплате 8 миллионов 850 тысяч рублей пострадавшим.

Несколько лет назад во время ДТП погибли восемь пассажиров и водитель. Фото: МВД по РК

Но «заказных» межрегиональных перевозок от этого меньше не стало - изменился лишь маршрут следования, поскольку на Крымский мост транспорт пускают после тщательной проверки, и полулегальные перевозчики теперь выбирают маршрут через Ростов-на Дону. И ладно бы только по России, география маршрутов поражает – из Крыма и ДНР можно добраться на комфортабельных автобусах в Украину, Польшу, Прибалтику, Германию, Грузию и обратно. Перевозчики уверяют, что никаких пеших переходов в пути не будет, и даже загранпаспорт иметь не обязательно.

- Телеграм-каналы заполонены объявлениями о нелегальных пассажирских перевозках из Херсонской, Запорожской области в Европу. Без каких-либо разрешений, страховок, соблюдений режима труда и отдыха курсируют эти автобусы, - возмущается экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. - Последнее время объявлений сотни. Рейсы отправляются чуть ли не каждый день. И все это без разрешительных документов, под видом туристических маршрутов. Самое интересное, что участвуют в этом крымские перевозчики. А со стороны контролирующих органов на территории Республики Крым и Ростовской области внимания этому нет.

В Минтрансе Крыма комментировать ситуацию не стали. Межрегиональные и межгосударственные нерегулярные перевозки не входят в границы ответственности республиканской власти. Получается, как в одном культовом фильме: пассажиры, маршруты, автобусы есть, но их как бы и нет - под официальные документы о пассажирских перевозках и контроль они не попадают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Секрет Полишинеля»: В Крыму опять ловят перевозчиков-нелегалов

Минтранс предлагает блокировать сайты с рекламой поездок на Украину (подробнее)