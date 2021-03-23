«Секрет Полишинеля»: В Крыму опять ловят перевозчиков-нелегалов

Нелегальный транспортный бизнес в Крыму процветает благодаря отсуствию должного контроля Фото: Анна КИРИЕНКО

Власти Крыма вновь взялись за нелегальных пассажироперевозчиков, которые занимаются поездками как на междугороднем направлении, так и на территорию Украины. В том, что этот бизнес процветает, глава региона Сергей Аксенов по-прежнему винит чиновников Минтранса, считая их лично заинтересованными в доходах нелегалов.

Поимкой незаконных перевозчиков на крымских дорогах Минтранс занимался с 25 января. Нашли 11 нелегалов на междугородних маршрутах и 22 перевозчика на Украину.

- По итогам проведенной работы выявлено 22 нелегала, составлено 24 протокола, - сообщил министр транспорта Крыма Евгений Исаков. - Указанные перевозки организованы через интернет-ресурсы, поэтому Роскомнадзору предлагается осуществлять их блокировку.

Всю информацию о нелегальных перевозчиках направили в правоохранительные органы, поскольку помимо незаконной предпринимательской деятельности на лицо игнорирование требований безопасности и антитеррористических мер на транспорте.

Со своей стороны Минтранс продолжит вести мониторинг «пиратских» поездок в обход автостанций и автовокзалов, хотя и на них зазывалы и посадчики работают спокойно.

- Нелегальные перевозки - это «секрет Полишинеля», который известен всем крымчанам, кроме уполномоченных органов, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - Все знают, где такие перевозчики паркуются, где подбирают пассажиров за пределами автостанций. Я сам захожу на сайты, смотрю, откуда идет отправление автобуса «Симферополь - Киев»... Поднимите на любой трассе камеру, вы увидите одни и те же автобусы, которые ездят ежедневно в одну и ту же сторону. Будем оценивать по результату - ездят нелегальные перевозчики, значит, сидят под чьей-то крышей, платят кому-то деньги, и должностные лица делают вид, что они ничего не видят. Буду оценивать как умысел по не выявлению нелегальных перевозок.

В 2019 году рабочая группа Совмина Крыма насчитала 147 нелегальных перевозчиков от пункта пропуска на границе с Украиной в Джанкое и 104 - в Красноперекопске. Тогда для организации законных поездок из Симферополя запустили официальный маршрут до границы с Украиной с интервалом движения раз в час. Он просуществовал недолго, и частные перевозчики остались единственной возможностью добраться до пограничного пункта.

При этом частники занимаются не только организацией поездок на Украину - такие же перевозки доступны из Крыма в Краснодар и обратно, несмотря на чудовищную аварию с 9 погибшими летом прошлого года. Организатор перевозок, которые по документам являлись заказными, признал, что не контролировал состояние здоровья водителя, который уснул за рулем и на полной скорости врезался во впереди идущий КамАЗ.

Судя по объявлениям в интернете, после трагедии частные извозчики продолжают заниматься регулярными поездками в Краснодар и даже расширили маршрутную сеть, предоставляя возможность добраться с Таманского полуострова в любой курортный город Крыма.

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