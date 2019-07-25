Из Крыма запущен официальный автобусный маршрут к границе с Украиной

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-25T11:00:28+03:00

Он отправляется из Симферополя с интервалом в один час

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С 24 июля запустили официальный маршрут между Крымом и Украиной. Автобус отправляется из Симферополя до границы, которая находится за Джанкоем.

Интервал движения составляет один час.

Из крымской столицы они отправляются от автостанции «Курортная», билеты можно приобрести в кассе.

- Пассажиры, отправляющиеся в поездку от границы с Украиной, должны приобрести проездной билет у водителей автобусов, - сообщили в пресс-службе Минтранса РК.

Кстати, сотрудники Крымавтодора провели отсыпку остановочной площадки, монтаж остановочного павильона и установили необходимые знаки.

После завершения работ там разместят кассы.

Последний рейс от Симферополя выходит в 17.00, от границы с Украиной в 19.00.

Напомним, в Крыму продолжается проверка нелегальных перевозчиков. За пять дней сотрудники прокуратуры обнаружили 80 нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU