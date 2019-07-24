80 нарушений за пять дней: В Крыму проходит проверка сферы транспортных перевозок
В Крыму сотрудники прокуратуры провели проверку в сфере транспортных перевозок. За пять дней - 80 нарушений.
В результате составлено 43 административных протокола.
Больше всего нарушений касались несоблюдения правил перевозки пассажиров, режима труда и отдыха, отсутствие договоров страхования.
- Тридцать из них связаны с оказанием услуг по перевозке пассажиров без государственной регистрации, без лицензии и несоблюдением таких требований, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республике Крым.
Напомним, Сергей Аксенов пригрозил нелегальным перевозчикам тотальными рейдами. Уже готовятся предложения по мерам ответственности за такие перевозки.
- А вот если их не хватает, значит мы внесем предложение по конфискации транспортного средства за нелегальные перевозки. По-другому мы ситуацию остановить не можем, - подчеркнул глава Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU