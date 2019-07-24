80 нарушений за пять дней: В Крыму проходит проверка сферы транспортных перевозок

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-24T15:48:23+03:00

А до этого нелегальным перевозчикам пригрозили тотальными рейдами Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В Крыму сотрудники прокуратуры провели проверку в сфере транспортных перевозок. За пять дней - 80 нарушений.

В результате составлено 43 административных протокола.

Больше всего нарушений касались несоблюдения правил перевозки пассажиров, режима труда и отдыха, отсутствие договоров страхования.

- Тридцать из них связаны с оказанием услуг по перевозке пассажиров без государственной регистрации, без лицензии и несоблюдением таких требований, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республике Крым.

Напомним, Сергей Аксенов пригрозил нелегальным перевозчикам тотальными рейдами. Уже готовятся предложения по мерам ответственности за такие перевозки.

- А вот если их не хватает, значит мы внесем предложение по конфискации транспортного средства за нелегальные перевозки. По-другому мы ситуацию остановить не можем, - подчеркнул глава Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU