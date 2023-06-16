Столице детства 98 лет! Шесть самых необычных фактов об «Артеке»

В крупнейшем образовательном центре мира учатся почти сорок тысяч детей из России и других уголков Земли. Фото: пресс-центр МДЦ «Артек».

16 июня свой День рождения отмечает самая настоящая столица страны детства – «Артек». В этом году ему исполняется без двух лет сто! Уже 98-й год это не просто детский летний лагерь, а островок творчества, креатива, новых знакомств и самой настоящей яркой жизни.

В крупнейшем образовательном центре мира учатся почти сорок тысяч детей из России и других уголков Земли. Жизнь здесь кипит все 365 дней в году. Ребята общаются, получают новые знания и опыт, а главное - дружат. Кто-то даже встречает первую любовь, кто-то обретает навыки будущей профессии. Но одно всегда остается неизменным: здесь всегда весело и дружно.

ОТ ГАГАРИНА ДО МИЛЫ ЙОВОВИЧ

В лагере регулярно отдыхают дети из разных стран мира. Часто в «Артек» приезжают и знаменитости. Там успел побывать Юрий Гагарин – он подарил свой тренировочный скафандр. Позже в Гурзуф приезжали Индира Ганди, Бенджамин Спок, Джанни Родари, а в 2005 году школьников проведала актриса Милла Йовович.

ЗВЕЗДНОЕ МЕСТО

Детский центр всегда оказывается в центре внимания. Поэтому здесь так часто снимают разные фильмы. «Артек» был локацией для съемок кинокартин: «Новый Гулливер», «Ура, у нас каникулы!», «Новые приключения капитана Врунгеля», «Десять негритят», «Сваты» и другие.

Фото: пресс-центр МДЦ «Артек»

КРЕПКИЕ ТАДИЦИИ

За годы существования образовательный центр сохранил невероятное количество традиций, которые до сих пор живут и развиваются. Еще в самую первую смену в 1925 году появился обычай разводить большие артековские костры. А на память о ярком времени ребятам на прощание дарят уголек из костра.

Фото: пресс-центр МДЦ «Артек»

Еще одним устоявшимся правилом стала форма лагеря. Раньше это были белые рубашки и шорты, а сейчас у каждого лагеря свой цвет формы. Один только летний комплект состоит из десяти вещей!

ГОРОД В ГОРОДЕ

В прошлом веке это был небольшой летний лагерь с лечебно-оздоровительными комплексами. Но с каждым годом территория «Артека» росла. И сейчас это огромный детский центр, который больше напоминает небольшой город со своим микроклиматом. Здесь есть несколько сцен, концертные залы, школа, бассейны, спортплощадки, девять лагерей, кафе, музеи, столовые и даже свой пляж.

Фото: пресс-центр МДЦ «Артек»

ТА САМАЯ КАША ИЗ ДЕТСТВА

Каша с названием «Артек» была разработана по приказу Народного комиссариата по здравоохранению СССР к открытию детского центра. Это гарнир из пшеничной крупы, которая должна была хорошо влиять на здоровье пионеров и укреплять его.

Фото: пресс-центр МДЦ «Артек»

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

На месте лагеря «Кипарисный» находится памятник из средневековой истории. В «Артеке» сохранились остатки крепости, которую построили еще в VI веке, когда побережье полуострова было частью Византии. Сооружение несколько раз разрушали и отстраивали заново. До наших дней дошли только руины.

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