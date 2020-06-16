«Артек» готов выселять со своей территории сотни жителей Гурзуфа

16 июня Международный детский центр «Артек» празднует 95-летие. Сообщество артековцев объединяет много стран и поколений, и до сих пор хранит воспоминания о «стране детства» у подножия горы Аю-Даг.

С праздником детскую здравницу сегодня будут поздравлять звезды российской эстрады, телевидения, бизнесмены и политики. Но будут и те, кто не захочет желать детской здравнице процветания. Поскольку оно строится на осколках благополучия жителей Гурзуфа.

С переходом Крыма под российскую юрисдикцию жизнь «Артека» и вокруг него забурлила. Для обновления инфраструктуры центра, наполнения современным содержанием образовательных программ, планов по модернизации детской здравнице потребовались новые площадки.

В 2015 году правительство Крыма закрепило за «Артеком» участок в 218 гектаров, прирезав 40 гектаров под Аю-Дагом вместе с домами жителей Гурзуфа и пляжем «Гуровские камни». Взамен администрация центра обещала благоустроить участок пляжа на территории поселка и предоставить новое жилье. Тем более, что для расселения служебных общежитий «Артек» будет строить многоквартирный дом в Гурзуфе.

К концу 2019 года многоэтажка на улице Строителей была готова. Из 226 квартир переселенцам «Артека» предназначено 216. Сейчас дом передают из федеральной в муниципальную собственность, после чего появятся правовые основания для выдачи ордеров.

- В настоящее время проводится процедура включения квартир в реестр муниципальной собственности. Муниципалитетом уже предварительно проверяются документы, ведется работа с гражданами, которые будут переселяться. К концу июня в планах завершить вопрос с переселением, - сообщили КП-Крым в администрации «Артека». - Сразу после завершения переселения граждан из жилого фонда Международного детского центра он будет в полном объеме демонтирован, поскольку признан аварийным и подлежащим расселению.

Дом для расселения жилого фонда здравницы уже готов. Фото: Пресс-служба МДЦ

Под переселение попадают 442 человека. Большинство из них являются действующими или бывшими сотрудниками «Артека». Те, кто прожил в общежитии и в служебных квартирах здравницы, радуются переезду. Из их жизни уйдут проверки на КПП, отсутствие магазинов и аптеки в шаговой доступности, невозможность пригласить к себе в гости друзей и родственников.

Кроме того, новые квартиры предоставляются по договорам социального найма с последующей приватизацией, что означает возможность распоряжаться недвижимостью по собственному усмотрению. Но для тех, кто оказался на территории «Артека» не по своей воле, переезд в новостройку событие отнюдь не радостное.

- Семьи жили на землях, которые не входили в границы «Артека», еще с дореволюционных времен. И вдруг по распоряжению правительства они оказались на территории центра, потеряв право на свое имущество и свободное передвижение, - говорит житель Гурзуфа Игорь Барышников. - Поселок потерял часть побережья, а людей с земли загоняют в квартиры, куда они переселяться не хотят.

Право собственности на землю соседи «Артека» в украинские времена оформить не смогли. Им просто отказывали в приватизации по разным причинам, которых в южнобережных поселках насчитывалось превеликое множество. На этом основании их право владения жильем было оспорено и признано никчемным. Другим соседям под самые окна подвели трехметровый забор центра, вынуждая покинуть территорию, поскольку жизни под боком у «Артека» им не дадут.

На «Гуровских камнях» собираются построить еще один лагерь – «Солнечный», чтобы увеличить емкость центра. «Артек», как главный работодатель в поселке, апеллирует созданием новых рабочих мест и всемирной славой «страны детства», с чем никто не спорит.

Но дело в том, что «Артек» появился в Гурзуфе, а не наоборот. И не считаться с жителями поселка, выводя в приоритет интересы отдыхающих детей, здравница не может. Отгородившись трехметровым каменным забором от остального Крыма нельзя создать атмосферу счастья и творчества. Ведь с той стороны забора тоже живут дети, и их право на качество жизни ничем не ниже, чем у артековцев.

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