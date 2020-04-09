«Артек» отменил все смены до лета для профилактики коронавируса
Международный детский центр «Артек» решил отложить все смены до лета.
- До 1 июня смен в «Артеке» не будет, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Напомним, ранее в СМИ распространялась информация об отмене смен в детском центре на февраль и март из-за коронавируса, однако на тот момент руководство учреждения все же решило принять ребят по расписанию.
На сегодняшний день в Крыму 26 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 18 еще проходят лечение.
СПРАВКА КП
Международный детский центр «Артек» - крупнейший детский лагерь в Крыму. Расположен в южнобережном поселке Гурзуф, в советское время был самым знаменитым пионерским лагерем СССР, одной из визитных карточек страны. В 2015 году отметил 90-летие.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU