«Артек» отменил все смены до лета для профилактики коронавируса

9 Апр 2020 2020-04-09T11:02:29+03:00

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Международный детский центр «Артек» решил отложить все смены до лета.

- До 1 июня смен в «Артеке» не будет, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Напомним, ранее в СМИ распространялась информация об отмене смен в детском центре на февраль и март из-за коронавируса, однако на тот момент руководство учреждения все же решило принять ребят по расписанию.

На сегодняшний день в Крыму 26 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 18 еще проходят лечение.

СПРАВКА КП

Международный детский центр «Артек» - крупнейший детский лагерь в Крыму. Расположен в южнобережном поселке Гурзуф, в советское время был самым знаменитым пионерским лагерем СССР, одной из визитных карточек страны. В 2015 году отметил 90-летие.

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ИСТОЧНИК KP.RU