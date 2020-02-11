«Артек» примет детей из Приморского края вовремя, никаких переносов смены из-за коронавируса

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:31:48+03:00

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В международном детском центре «Артек» опровергли информацию о переносе смены для детей из Приморского края из-за коронавируса.

Ранее в СМИ появилась информация, что ребятишек из региона, граничащего с Китаем, не примут в ближайшее время на отдых «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения распространения коронавирусной инфекции».

В «Артеке» корреспондента КП-Крым заверили, что все ребята, которые прошли по квоте на ближайшие две смены, могут приехать на полуостров.

- «Артек» принимает всех детей со всех регионов. Мы всех принимаем, пусть приезжают, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе детского центра. - Ребят из всех регионов России и других государств, которые прошли отбор в рамках региональных и тематических квот на вторую и третью смены 2020 года, ждем в «Артеке» на вторую смену «Слова, изменившие мир» (с 14-15 февраля по 5-6 марта) и на третью смену «ПРО-странство смыслов и игры» (с 9-10 марта по 29-30 марта).

Как сообщалось, 8 человек поступили в больницы Крыма с подозрением на китайский коронавирус, однако ни у кого диагноз не подтвердился.

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ИСТОЧНИК KP.RU