«Врачи спасли мне жизнь, и я была обязана отдать долг»: завотделением крымской больницы рассказала о сложностях работы медика

Заведующей отделением лучевой диагностики крымчанка стала в 26 лет. Фото: личный архив Валерии Геворгян

В 2023 году 18 июня в России отмечается особая дата - День медицинского работника. В этой области трудятся миллионы наших соотечественников, которых объединяет общее дело - помощь тем, кто в этом нуждается. Накануне праздника в Ялте поздравляли и награждали грамотами лучших медиков города. Среди них была врач-рентгенолог, заведующая отделением лучевой диагностики стационара филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму Валерия Геворгян.

В беседе с корреспондентом «Комсомолки» Валерия Геворгян рассказала, что стоит за непростым трудом медработников, и почему врач - это не профессия, а настоящее призвание.

СТАЛА КОЛЛЕГОЙ СВОЕЙ СПАСИТЕЛЬНИЦЫ

Стать врачом Валерия решила после того, как в подростковом возрасте врачи спасли ей жизнь. У девушки сахарный диабет первого типа, и 15 лет назад ялтинские и симферопольские врачи смогли вывести ее из комы, связанной с высоким содержанием сахара в крови и огромным количеством токсинов.

- Я решила, что обязана отдать долг врачам. И сегодня работаю вместе с Ниной Владимировной Шевцовой - доктором, которая спасла меня, - рассказала крымский врач.

Валерия решила стать врачом еще в подростковом возрасте, когда крымские врачи спасли ей жизнь. Фото: личный архив Валерии Геворгян

Чаще всего студенты медицинских факультетов становятся врачами лишь к 25 годам. Валерии же сейчас 26, а она уже заведующая отделением лучевой диагностики.

По словам девушки, несмотря на молодой возраст, за ее плечами более трех лет практики. Ведь в школу она пошла в 5 лет, а уже в 15 поступила в медицинскую академию крымской столицы.

ГЛАВНОЕ - РАЗВИТИЕ

За время учебы Валерия принимала участие в работе научных секций, проходила дополнительные курсы и тренинги, в том числе в университете имени Пирогова в Москве и в центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Участвовала в работе всероссийских международных форумов и даже была награждена медалью президента Российской Федерации за вклад в проведение всемирного фестиваля молодежи и студентов. Крымчанка также получила и второе высшее образование - по специальности государственное и муниципальное управление.

Работать приходилось в самых непростых условиях, главное - не бояться заразиться. Фото: личный архив Валерии Геворгян

Когда Валерия поступила в ординатуру на рентгенолога она параллельно пришла работать врачом-терапевтом в ковидный госпиталь филиала ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму.

- В ковидном госпитале работала с тяжелыми пациентами с максимальным и предмаксимальным поражением легких, которые нуждались в реанимационной и кислородной поддержке, - рассказала врач.

РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ

По словам Валерии она уже здесь начала на практике применять знания врача-рентгенолога.

- Я не давала медицинское заключение, но смотрела КТ ковидных пациентов и сопоставляла клинические данные и данные лучевых методов исследования. Это не учебник, не текстовое описание, а реальные пациенты и самая настоящая практика, - рассказала Валерия .

Заболеть коронавирусом врач не боялась, так как уже перенесла его еще до начала работы в госпитале.

В пандемию коронавируса крымчанка помогала пациентам в самом тяжелом состоянии. Фото: личный архив Валерии Геворгян

- Я жила на тот момент у бабушки и единственное, за что беспокоилась - что могу заразить ее. А вообще врачи таких вещей не должны бояться, они должны ответственно подходить к методам защиты и избегать заражения, - отметила Валерия.

По словам молодого врача, смысл ее профессии в том, чтобы спасать жизни. А значит, здесь нет места страху.

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