Ливни, град и грозы: непогода снова вернулась в Крым

Солнце недолго радовало крымчан Фото: Александра Тимощенко

Лето продолжает удивлять своей погодой. Казалось бы, что затяжные дожди в начале июня закончились, солнце раскалило асфальт как сковородку, но синоптики Крымского гидрометцентра снова огорошили новыми прогнозами.

Так, 18 и 19 июня на полуострове снова ухудшится погода. В эти дни ожидаются сильные ливни и град.

- Днем 18 и днем 19 июня мы ждем местами сильные ливни, грозы, град и даже шквалистый ветер до 20 метров в секунду, - отметили метеорологи.

По данным гидрометцентра, в такую погоду в Крыму действует штормовое предупреждение, так как есть большая вероятность возникновения

ЧС, а также происшествий в акваториях Черного и Азовского морей.

Синоптики уверяют: ливням придет конец через несколько дней. Осталось дождаться, когда уйдет «Черноморская депрессия». Метеоявление уже несколько недель гостит в южной части Черного моря и портит настроение жителям и гостям Краснодара, Сочи, Крыма и Кавказа.

При этом, несмотря на дождливую и пасмурную погоду, в середине июня море у берегов Крыма прогрелось до 21-22 градусов. Так, самая теплая вода на сегодняшний день на Южнобережье и востоке Крыма, а также в Севастополе и в восточной части полуострова. Вода в Ялте и Алуште, Феодосии, Севастополе и Керченском проливе прогрета до +21 градуса.

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