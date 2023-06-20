Призывал к насилию к правоохранителям и дискредитировал армию: севастопольцу грозит 5 лет за экстремизм

Подозреваемый признал свою вину Фото: Артем КИЛЬКИН

В Севастополе 32-летнего местного жителя подозревают в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Мужчина размещал в соцсетях информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Севастополец призывал препятствовать использованию российской армии при проведении специальной военной операции. Кроме того, подозреваемый оскорблял военных.

– Правонарушитель в социальных сетях призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, а также к другой экстремистской деятельности, – отметили в МВД.

На горожанина составили административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Материал направили в суд.

Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Согласно законодательству, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый признал свою вину.

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