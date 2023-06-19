Праздник цветущей розы: в Крыму прошел международный фестиваль «Галароза»

Фестиваль «Гала роза» проходит в Крыму третий год подряд
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Лето уже началось, а вместе с ним стартовали и яркие мероприятия. Одним из них стал фестиваль болгарской культуры «Галароза».
Раньше он назывался «Розафест»
Фото: Виталий ПАРУБОВ
На сцене Крымскотатарского Академического музыкально-драматического театра в Симферополе прошли концерт и выставка изделий народных мастеров, картин, эфиромасличной продукции, национальной болгарской выпечки.
На выставке было много угощений болгарской кухни
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Каждый год в начале июня в Болгарии проходит фестиваль роз. Обычно местные жители собирают цветки главного символа страны – розы.
Были представлены картины и экспонаты болгарской культуры
Фото: Виталий ПАРУБОВ
На цветочных плантациях девушки и женщины в национальных костюмах с песнями и танцами собирают в плетеные корзинки лепестки роз. В городах устраивают пленэры, концерты, тематические экспозиции и конкурсы красоты «Королева роз».
Каждый год в начале июня в Болгарии проходит фестиваль роз
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Красивую национальную традицию решили подхватить и в Крыму. Болгары полуострова устроили настоящий фестиваль «Галароза». Раньше он назывался «Розафест».
В концерте участвовали и детские коллективы
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Вечером 17 июня в честь болгарской традиции на сцене состоялся праздничный концерт с участием хореографических и вокальных коллективов Крыма, артистов Крымскотатарского театра, а в финале прошел конкурс красоты для девочек «Принцесса Роза».
Под конец состоялся конкурс красоты
Фото: Виталий ПАРУБОВ
По болгарской традиции зрители выбирали королеву роз
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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