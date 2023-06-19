Крымская «Венеция». Ливни вновь обрушились на полуостров

Первым делом парализовало движение на дорогах в крымской столице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на юге России в последнее время больше напоминает непредсказуемый Питер. Каждый день черноморское побережье заливает дождями. Сначала Краснодар, потом Сочи, Крым тоже не стал исключением. Ливни накрыли полуостров сразу в нескольких районах и принесли немало последствий.

ПРОБКИ НА ДОРОГАХ

Первым делом парализовало движение на дорогах в крымской столице. Дождевые потоки бежали по проезжим частям, бордюрам и затапливали подвалы. Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео с последствиями непогоды.

- Ливень шел буквально минут 20-30, а воды набежало столько, что нас чуть всех не смыло. Ливневки совсем не справляются, - жалуются жители Симферополя в Сети.

- Простояли в пробке минут 40 на одном месте. Все из-за внезапного дождя. Даже не думали, что будут такие проблемы, - подхватывают другие.

Фото: Черный список Симферополь /вк

САПЫ НА ДОРОГАХ

Тем временем, сильный дождь добрался даже до Севастополя. Из-за ливня под воду ушла Балаклавская бухта. Крошечный город буквально превратился в Венецию, а дороги и тропинки - в реки. Но местные жители нашли выход. На площади 1 Мая группа севастопольцев решила прокатиться по центру города на сап-борде. Видео забавного случая тут же попало в Сеть и быстро распространилось по пабликам.

Синоптики отмечают, что ливням придет конец через несколько дней. Осталось дождаться, когда уйдет «Черноморская депрессия». Метеоявление уже несколько недель гостит в южной части Черного моря и портит настроение жителям и гостям Краснодара, Сочи, Крыма и Кавказа.

По данным гидрометцентра, в Крыму действует штормовое предупреждение, так как есть большая вероятность возникновения ЧС, а также происшествий в акваториях Черного и Азовского морей.

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