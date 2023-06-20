В Бахчисарайском парке миниатюр родились два милых совенка

Совята вылупились всего несколько дней назад. Фото: Бахчисарайский парк миниатюр / ВК

В Бахчисарайском парке миниатюр родились два совенка. Милыми фотографиями и видео малышей поделились в пресс-службе зоопарка.

- Радостная новость! У нас случилось пополнение. Мама сова родила себе еще двух помощников, - пишут в соцсетях сотрудники.

Как рассказал КП-Крым директор парка миниатюр Виктор Жиленко, родители двойняшек – крупные дикие птицы с размахом крыльев до полутора метров. Несмотря на их грозный и суровый вид, они очень заботятся о своих детенышах и опасаются за них. Иногда даже шипят на гостей, которые слишком близко подходят к клетке.

- Так как совята вылупились всего несколько дней назад, папа с мамой подкармливают кусочками мяса. Но совсем скоро они станут самостоятельными, найдут свое место в отдельном вольере и даже не будут скучать по своим родителям, - говорит директор.

Также, по словам Жиленко, в конце лета птицы оперятся, но родители все равно будут продолжать заботиться о своих детях.

Напомним, в начале июня в Бахчисарае на свет появился малыш пони необычного серого окраса. Директор зоопарка Виктор Жиленко рассказал, что детеныш очень активный и дружелюбный.

А в конце мая в зоопарке стала мамой носуха Маруська. Тогда у пары енотовых родились сразу семь малышей.

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