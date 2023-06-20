Поиски клада и встреча с привидениями: Сергей Жигунов снимает в Крыму подростковый сериал

Съемки сериала стартовали в Ялте Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

В Крыму стартовали съемки молодежного сериала под рабочим названием «Три друга, клад и матрос Кошка». Главным режиссером, продюсером и автором идеи новой киноленты выступил знаменитый российский артист Сергей Жигунов, а появятся на экранах не только московские актеры, но и ребята с полуострова.

«Комсомолка» побывала на съемках нового проекта, а Сергей Жигунов поделился с журналистами тайнами создания сказочной истории с приключениями.

ВОЛШЕБНЫЕ ИСТОРИИ

Локации для нового сериала выбрали красочные - ленту снимают на территории Воронцовского дворца и детского лагеря «Артек» в Большой Ялте, а также в Севастополе.

- У нас будет приведение, да и не одно, путешествия во времени, поиски клада. В общем, современная сказка, - рассказал Сергей Жигунов.

Роли в сериале достались и крымским артистам Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

По словам «гардемарина» приключенческое кино сейчас практически не снимают - это поистине редкий жанр. Но, волшебные истории - это ключик, к сердцу каждого «очень молодого человека».

ГЛАВНЫЕ РОЛИ ИСПОЛНЯТ ДЕТИ

В беседе с журналистами Жигунов подчеркнул, что сериал будет не только приключенческим, но и очень смешным, благодаря таким «веселым артистам» как Роман Попов и Александр Лыков.

Главными героями фильма станут три друга с характерами гардемаринов – Пашка, Макс и Тим, которые по сценарию учатся в Севастопольском Нахимовском училище. А параллельно ищут клад, который был спрятан во время Крымской войны

Снимать сериал будут в Севастополе, Ялте, Гурзуфе и Херсонесе Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

Юные актеры с удовольствием рассказывали журналистам об участие в картине. Федор Кирсанов, Алексей Родионов и Всеволод Клименок подчеркнули, что рады съемкам именно в Крыму. «Сплошное хулиганье и пираты», так в шутку называет их режиссер сериала Станислав Назиров, отмечая, что работать с молодыми артистами непросто, но очень интересно и весело.

Из «взрослых» в фильме можно будет увидеть Сергея Никоненко, Дмитрия Ульянова, Алексея Шевченкова и других. Сам Сергей Жигунов тоже снимется в эпизоде. Также в фильме участвуют юные артисты из Ялты.

Картина выйдет в прокат весной следующего года Фото: Виктория ШЕВЧЕНКО

РЕЗУЛЬТАТ – ЧЕРЕЗ ГОД

В Крыму работа над фильмом продлится до сентября, затем съемки продолжатся в Москве. В прокат картина выйдет весной 2024 года.

- Сериал рассчитан на демонстрацию на платформе в интернете и по телевидению. В эфирном телевидении - это, скорее всего, будет телеканал СТС. Хотя интерес к нашему сериалу проявляет и Первый канал, - отметил Сергей Жигунов.

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