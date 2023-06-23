На ЮБК из-за повреждения газопровода 500 человек остались без газа

Газоснабжение планируют восстановить до конца дня Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятницу, 23 июня, из-за повреждения газопровода в ялтинском пгт Кореиз около 500 человек остались без газа. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министра Крыма Игорь Михайличенко.

– В пгт Кореиз повреждён газопровод. Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов, – отметил вице-премьер.

По его словам, на месте происшествия работают аварийные службы. Зампред Совмина добавил, что газоснабжение планируют восстановить до конца дня.

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