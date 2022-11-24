ФСБ задержала граждан России, причастных к подготовке теракта на газопроводе « Южный поток»

Было возбуждено уголовное дело по трем статьям. Фото: ЦОС ФСБ РФ/скриншот из видео

Федеральная служба безопасности задержала граждан России, причaстных к подготовке терaкта на газопроводе «‎Южный поток»‎. Об этом сoобщили в четверг в Центре oбщественных связей (ЦOС) ФСБ РФ.

- ФСБ РФ <...> предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно- террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу, - говорится в сообщении.

В ходе обысков силовики изъяли четыре магнитные мины, четыре килограмма пластита, взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из силовых служб Украины.

Также были найдены инструкции по сборке и установке взрывного устройства и передаче денег. Согласно обнаруженным координатам, совершение подрыв готовилось на территории Волгоградской области, что на Юге России (входит в Южный федеральный округ).

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 (приготовление к террористическому акту), 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем) и 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение <...> взрывных устройств) УК РФ.

Отметим, что морской участок «Южного потока» был спроектирован по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до квартала Галата города Варны на побережье Болгарии. Общая протяженность черноморского участка должна была составить около 900 километров, максимальная глубина - более двух километров. Одним из вариантов было проложить морской участок газопровода «Южный поток» через Крым.

Напомним, ранее ФСБ задержала 68 подпольных оружейников по всей России, в том числе в Севастополе. В результате была закрыта 31 подпольная мастерская. Было изъято более трехсот единиц огнестрельного оружия.

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