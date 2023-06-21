Похитили и насиловали ребенка: в Крыму вынесли приговор паре извращенцев

Мужчину и женщину также обязали выплатить потерпевшему миллион рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму вынесли приговор жителям Симферополя за похищение и изнасилование несовершеннолетнего. О шокирующем случае сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

В деле была замешана пара сожителей. 40-летние мужчина и женщина силой удерживали и издевались над несчастным ребенком.

- Двое жителей Симферополя были признаны виновными в совершении ряда преступлений, в том числе похищении несовершеннолетнего и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, - говорится в сообщении суда.

Решением Верховного суда Крыма мужчину приговорили к 12 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию и обучению детей в детских учреждениях, на 10 лет. Его «пассия» получила 8 лет колонии общего режима, а работать с детьми ей запретили на семь лет.

Кроме того, суд обязал симферопольцев выплатить семье потерпевшего миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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