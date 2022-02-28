В Крыму извращенец рассылал порнографию детям из 14-ти регионов России

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении у прокуратуры Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму в суд передали дело 25-летнего жителя Джанкойского района. Его обвиняют в том, что он развращал школьников в соцсетях, заставляя присылать детей свои фото с «обнаженкой». Об этом сообщила старший помощник руководителя главного управления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

- Установлено, что с мая 2016 по февраль 2020 года в популярной социальной сети знакомился со школьницами и школьниками, втирался в доверие, вступал с ними в переписку, после чего рассылал материалы порнографического характера, требуя от несовершеннолетних ответных снимков, - пояснили в пресс-службе правоохранительного органа.

В общей сложности любителя «клубнички» обвиняют в совершении 29 преступных эпизодов. Эти дети из 14-ти регионов России. Теперь он ответит за незаконное распространение порнографии среди школьников, а также за хранение и распространение фотографий пострадавших детей.

Было проведено несколько судебно-медицинских экспертиз, которые подтвердили вину парня. К настоящему моменту расследование уголовного дела уже завершено. Сейчас он ожидает своей участи, находясь под арестом. Материалы дела направлены в прокуратуру. Скоро обвиняемый предстанет перед судом.

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