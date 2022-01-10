Братья Станишевские много лет преподают танцы в Евпатории. Фото: скриншот из видео Игоря Станишевского/ vk.com

Расследование уголовных дел против танцоров Станишевских из Евпатории, которых обвиняют в развращении малолетних, завершено. Об этом КП-Крым сообщил адвокат одной из пострадавших Антон Раздабедин.

- Уголовные дела братьев-близнецов Игоря и Олега Станишевских находятся в суде, - уточнил Раздабедин.

Судебные заседания, по данным адвоката, пройдут в январе. При этом Игорю продлили домашний арест на несколько месяцев. Танцора обвинили в развращении малолетних и распространении порнографических материалов (статье 242, ч.3, п.б, статье 134, ч. 1; статье 135 Уголовного кодекса РФ). А вот его брату Олегу инкриминируют половое сношение с несколькими малолетними (часть 4 статьи 134 УК РФ).

Братья Станишевские держат школу танцев в Евпатории. О том, что в школе склоняли девочек-подростков к интиму, стало известно год назад. Официально были признаны пострадавшими три девушки.

Первой обратилась в правоохранительные органы Дарья Александрова. Сейчас ей 21, но лишь спустя восемь лет девушка набралась смелости и решила рассказать о своей истории, чтобы наказать Станишевских. Дарья занималась в школе танцев, а в 14 лет один из братьев начал писать ей комплименты в соцсетях и звал гулять. После того, как случилась первая близость, Игорь отдалился от девушки и начал обзывать ее проституткой. В то же время Дашу пожалел второй брат Олег, и позже у нее произошел интим уже с ним. Танцор тоже отвернулся от «воспитанницы» и пригрозил девушке молчать, иначе от нее все отвернутся. Это стало ударом для Даши, она чуть не свела счеты с жизнью. Теперь девушка живет и учится в Москве. Она надеется, что после судебных тяжб братьев посадят за решетку.

Еще одна потерпевшая - 19-летняя Дарья Пашкина - встретилась с Олегом Станишевским, когда ей было 14 лет. Она не была воспитанницей школы, а познакомилась с ним на одном из городских праздников. Позже он начал писать Дарье в соцсетях, звал гулять, обсыпал комплиментами. Через некоторое время произошла близость, но Олег сразу же бросил девушку, сказав, что между ними ничего не может быть.

Еще одна пострадавшая - девушка по имени Виктория - ходила заниматься в школу танцев Станишевских. На тот момент ей было 15, сексуальный контакт у девушки случился с Игорем. Все произошло по тому же сценарию. Ее бросили после близости.

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