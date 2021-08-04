Одного из братьев-танцоров из Евпатории обвинили в совращении двух школьниц

Братья Станишевские - знаменитые брейкдансеры. Фото: скриншот из видео Игоря Станишевского/ vk.com

В деле братьев Станишевских из Евпатории, которых подозревают в развращении малолетних, появились новые подробности. В уголовных делах против Олега и Игоря фигурирует три пострадавших, которые были признаны потерпевшими. Братья-брейкдансеры занимались с воспитанницами школы не только танцами, но и склоняли их к интиму.

20 июля пострадавшей была признана 19-летняя Виктория Калашникова. В подростковом возрасте девушка ходила в танцевальную школу Станишевских, ей было 15 лет, когда с Игорем начались «взрослые» отношения. Девушка уже прилетала в Крым на очную ставку, но она не состоялась 21 июля якобы из-за болезни адвоката.

- Сейчас Вика живет в Израиле, и все перелеты очень сложны. Но 21 июля, когда мы хотели провести очную ставку, адвокат Игоря якобы заболел, официальную справку о болезни нам не представили. Надеемся, что в ближайшее время очная ставка состоится. Кроме того, в мае подозреваемому предложили пройти полиграф в организации, закрепленной за Следственным Комитетом РФ. Однако Игорь отказался от прохождения там полиграфа - сообщила КП-Крым представитель Виктории - адвокат Елена Пономарева.

Тем не менее, следственные действия идут, в деле Игоря признаны потерпевшими две девушки - Дарья Александрова и Виктория Калашникова. Расследуются дела на сегодняшний день по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия) и по части 1 статьи 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-ти лет).

У Олега Станишевского дела обстоят хуже, чем у его брата - 3 августа ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 134 УК РФ (половое сношение с несколькими малолетними). Потерпевшими в деле признаны Дарья Александрова и Дарья Пашкина. В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором Олегу будет вынесена мера пресечения. По данным КП-Крым, танцора могут посадить под домашний арест. Санкция этой статьи предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

- Сегодня меня оповестили о том, что Олег переведен из статуса подозреваемого в статус обвиняемого. Хотелось бы, чтобы его заключили под стражу, потому что это серьезное преступление. Неизвестно, что еще у этих братьев в голове. Я хочу, чтобы больше никто от их действий не пострадал, - комментирует пострадавшая Дарья Александрова.

Именно она первой сообщила в правоохранительные органы о действиях Станишевских. Сейчас Даше 21, а сексуальные отношения с братьями у нее начались с 14-ти лет. Раньше заявить на них у девушки не хватало смелости, но спустя семь лет Дарья решила осветить свою историю и наказать танцоров.

Все началось с той же школы танцев в Евпатории. Один из братьев начал писать Дарье комплименты в соцсетях, звал ее гулять. А когда случилась первая близость, Игорь отдалился от девушки и начал обзывать ее проституткой. Его брат Олег напротив, пожалел девушку, и позже у нее произошел интим с ним. После этого танцор тоже отвернулся от «воспитанницы» и пригрозил никому ничего не говорить. После этого Дарья решила свести счеты с жизнью и пролежала в реанимации несколько дней. Теперь же девушка живет и учится в Москве. Она надеется, что братьев посадят за решетку и отстранят от преподавательской деятельности.

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