Шантажировали и склоняли к интиму: в деле брейкданесеров из Крыма появилось еще двое пострадавших

Братья Станишевские - знаменитые брейкдансеры. Фото: скриншот из видео Игоря Станишевского/ vk.com

В Крыму продолжает разгораться скандал вокруг знаменитых брейк-дансеров из Евпатории Игоря и Олега Станишевских. Их подозревают в половых действиях и развращении несовершеннолетних.

Как сообщил адвокат одной из потерпевших Тимур Маршани, теперь уголовные дела заведены против обоих братьев. Месяц назад следственные действия начались только против Игоря Станишевского. Кроме того, еще две девушки, помимо Дарьи Александровой, признаны пострадавшими.

- Олегу предъявлено обвинение по статье 134 (часть 4) Уголовного кодекса РФ, а Игорю - по части первой той же статьи. Это половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, которому на тот момент уже было 18 лет. Если Игоря обвиняют только в одном таком эпизоде, то Олегу их вменяют несколько, - сообщил КП-Крым Тимур Маршани.

«ЧУТЬ НЕ ПОКОНЧИЛА С СОБОЙ»

Раньше Игоря обвиняли в развратных действиях без применения насилия (часть 1 статьи 135 УК РФ). Тогда в деле фигурировала только одна потерпевшая – 21-летняя Дарья Александрова. Именно она решилась впервые после семилетнего молчания рассказать правду о болезненных отношениях с танцором. Она ходила в школу танцев в Евпатории, и один из братьев начал писать ей комплименты в соцсетях, звал гулять ночью. Отношения развивались стремительно, и первая близость между Игорем и Дашей случилась, когда ей было 14 лет. После этого тренер стал просто игнорировать подопечную, угрожая ей расправой, если она о чем-то расскажет. Через некоторое время девушку пожалел Олег Станишевский, и у нее произошел интим с ним. Однако эти отношения тоже не продолжились, оба брата обзывали Дарью проституткой и угрожали, чтобы она никому ничего не рассказывала.

Сейчас Дарье Александровой 21, она учится на юриста в Москве. Фото: личный архив

Неокрепшая подростковая психика не выдержала второго удара, и Даша решила свести счеты с жизнью. Несколько дней она пролежала в реанимации, и теперь благодарит судьбу, что та злосчастная попытка была неудачной.

Адвокат Тимур Маршани отмечает, что появились еще две девушки, которые официально признаны пострадавшими.

- 3 марта прошла очная ставка с братьями Станишевскими и пострадавшими. Они свою вину отрицают и делают все возможное, чтобы стереть уголовное судопроизводство, - отмечает юрист.

По его словам, Олег и Игорь продолжают оказывать психологическое давление на пострадавших и требуют, чтобы девушки отказались от показаний. Однако они и не думают это делать.

СОВРАТИЛ И БРОСИЛ

19-летняя Дарья Пашкина рассказала в беседе с КП-Крым, что впервые встретилась с Олегом, когда ей было 14.

- Олега я знала заочно, через знакомых. Впервые увидела его, когда он танцевал у нас в городе, а я тогда продавала сладкую вату. Через некоторое время он начал мне писать в соцсетях со своей странички. Говорил, какая я красивая, что я маленькая, но уже очень «сочная». Он звал меня гулять, а я согласилась, потому что Олег был мне симпатичен, - рассказывает Даша.

Дарье Пашкиной сейчас 19 лет. Фото: личный архив

Молодой человек позвал девушку в гараж, где уже сидела большая компания с алкогольными напитками. После этого Олег позвал девушку прогуляться в парке.

- Он обнимал меня, целовал, в результате у нас случился половой акт. Я была в состоянии алкогольного опьянения и не понимала, что происходит, - призналась девушка. - После этого я на такси уехала домой. Позже хотела выяснить, какие между нами отношения. Он сказал, что между нами ничего не может быть, и что он на таких отношениях «собаку съел». После этого я с ним не общалась.

Теперь же Олег отрицает, что у него были контакты с Дарьей:

- Когда была очная ставка, он говорил, что я это делаю только из-за денег. Другим девушкам говорил, что якобы это все только ради хайпа.

Еще одна пострадавшая - девушка по имени Виктория - ходила заниматься в школу танцев Станишевских. На тот момент ей было 15, сексуальный контакт у девушки случился с Игорем.

БРАТЬЕВ МОГУТ ЗАКЛЮЧИТЬ ПОД СТРАЖУ

Адвокат Тимур Маршани отмечает, что решается вопрос об избрании меры пресечения братьям.

- В ближайшее время возможно возбуждение дополнительных уголовных дел по факту насильственных действий сексуального характера и сношения с несовершеннолетними уже по другим эпизодам. Я думаю, что в течение нескольких дней они будут заключены под стражу, - заключил юрист.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Титулованных танцоров из Евпатории подозревают в массовом совращении малолетних

Бывшая воспитанница школы Станишевских заявила на братьев спустя 7 лет после случившегося (подробнее)

Жителю Крыма грозит 20 лет тюрьмы за изнасилование дочери

Мужчина полтора года издевался над своим ребенком (подробнее)

В Симферополе тренера по пулевой стрельбе обвинили в изнасиловании ученицы

Мужчина якобы угрожал убить ребенка, если она его выдаст (подробнее)