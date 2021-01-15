В Евпатории созрел серьезный скандал - двух братьев-близнецов, преподавателей школы танцев, подозревают в совращении малолетних девочек. Подняла эту историю Дарья Александрова, бывшая воспитанница школы танцев. Рассказать о пережитом она решилась только спустя семь лет. До этого Олега и Игоря Станишевских, артистов и чемпионов всероссийских конкурсов по брейкдансу, даже не могли заподозрить в чем-то подобном.В школу танцев Станишевских Даша пришла в 12 лет.- Игорю и Олегу на тот момент было по 25 лет. Первые знаки внимания ко мне начал проявлять Игорь. Звал гулять ночью, делал комплименты и много писал в соцсетях о том, что я уже взрослая. Его брат на тренировках трогал меня за грудь. Меня запугивали, чтобы я никому ничего не рассказывала, иначе со мной никто не будет общаться, - вспоминает Дарья.Когда девочке исполнилось 14, Игорь начинал присылать еще больше пошлостей в соцсетях - в переписке были не только намеки, но и видео интимного характера. Первая близость случилась в 14 лет, а после этого тренер стал просто игнорировать подопечную, угрожая ей расправой, если она о чем-то расскажет.- После мне начал писать Олег. Говорил, что его отношения с братом тоже испортились, успокаивал меня, делал комплименты. То есть пока один обзывал меня проституткой, другой строил из себя спасителя. Он воспользовался моим расположением, и в 15 лет у меня был сексуальный контакт и с ним. Потом уже оба брата мне угрожали, - делится Даша.Неокрепшая подростковая психика не выдержала второго удара, и Даша решила свести счеты с жизнью. Несколько дней она пролежала в реанимации, и теперь благодарит судьбу, что та злосчастная попытка была неудачной.Шли годы, Даша уехала из родной Евпатории и поступила в один из ведущих московских вузов на юриста. Подростковая травма почти затянулась, но как-то при общении со сверстниками уже 21-летняя девушка вспомнила о том времени, когда не могла рассказать о своей проблеме. Это вдохновило ее написать пост в соцсетях и выложить скриншоты личной переписки с братьями. После этого девушке посыпались личные сообщения с признаниями других подопечных школы, в которых они рассказывали похожие истории про себя. Тогда Дарья нашла адвоката и обратилась в правоохранительные органы, чтобы больше никто не пострадал от действий Станишевских.По данным КП-Крым, против Игоря Станишевского было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).- Ему еще не предъявлено обвинение, проводится предварительное следствие. Возможно, еще будет возбуждено уголовное дело против Станишевского Олега. Но есть большая проблема - временной разрыв. Дети были напуганы, они не могли вовремя обратиться к родственникам и рассказать о своих проблемах, - отмечает адвокат Дарьи Тимур Маршани.По его словам, теперь еще пять девушек обратились в правоохранительные органы с подобными обвинениями против братьев, однако их еще официально не признали потерпевшими, и уголовные дела по этим фактам не возбуждены. Теперь в этом громком скандале предстоит разобраться правоохранителям.Отметим, что КП-Крым пыталась дозвониться до братьев-брейкдансеров, но ответа корреспондент так и не получил. Молодые люди не отвечают на звонки и не реагируют на личные сообщения.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖителю Крыма грозит 20 лет тюрьмы за изнасилование дочериМужчина полтора года издевался над своим ребенком (подробнее)В Симферополе тренера по пулевой стрельбе обвинили в изнасиловании ученицыМужчина якобы угрожал убить ребенка, если она его выдаст (подробнее)