Подозревают в совращении школьниц: одного из титулованных танцоров Евпатории заключили под домашний арест

Братья Станишевские - знаменитые брейкдансеры. Фото: скриншот из видео Игоря Станишевского/ vk.com

Одного из титулованных братьев-брейкдансеров из Евпатории заключили под домашний арест. Его обвиняют в развращении малолетних и распространении порнографических материалов, сообщил КП-Крым адвокат одной из пострадавших Дарьи Александровой Антон Раздабедин.

- 26 октября Игорю Станишевскому избрали меру пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца. Кроме того, была проведена экспертиза в переписках, где зафиксировали распространение порнографических материалов. Игорь обвиняется по статье 242, ч.3, п.б, статье 134, ч. 1; статье 135 Уголовного кодекса РФ, - сообщил адвокат.

Так, Игоря Станишевского обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов с использованием средств массовой информации, в том числе, интернета. Кроме того, танцора обвиняют в половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и в развратных действиях.

При этом Олегу Станишевскому инкриминируют развратные действия с несколькими несовершеннолетними.

Напомним, что в уголовных делах против Олега и Игоря фигурирует три пострадавших, которые были признаны потерпевшими. Братья-брейкдансеры занимались с воспитанницами школы не только танцами, но и склоняли их к интиму.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50