Кто «подложил» свинью на пляж: ученые рассказали, откуда взялся труп животного у берегов Ялты

Труп дикого кабана увидели отдыхающие на Массандровском пляже. Фото: скриншот из видео

На Массандровский пляж в Ялте вынесло труп дикого кабана. Отдыхающие опубликовали видео с тушей мертвого животного, которое вызвало большие споры в социальных сетях. Пользователи делились своими предположениями о том, откуда могло принести мертвое животное.

Ситуация озадачила крымчан еще и тем, что в начале июня в Херсонской области произошло частичное повреждение Каховской ГЭС. В результате ЧП затопило многие населенные пункты нового региона России, а об угрозе радиоактивного загрязнения Черного моря не писал только ленивый. Поэтому и появилась версия, что труп дикого животного могло принести течением после прорыва каховской дамбы.

«Комсомолка» попыталась разобраться, что же на самом деле произошло с кабаном, и не является ли эта ситуация предвестником техногенной катастрофы.

СБЕЖАЛ ИЗ ЗАПОВЕДНИКА?

Утверждать со стопроцентной вероятностью, откуда взялось животное, пока невозможно. Но версий становится все больше. Так, в некоторых СМИ распространилась информация о том, что кабан сбежал из Ялтинского горно-лесного заповедника - якобы на животном даже обнаружили чип учреждения.

Тем не менее, в самом заповеднике корреспонденту «КП-Крым» эту информацию не подтвердили.

- Не совсем понимаем, откуда взялось это утверждение. Более того: мы не чипируем животных, поэтому не сможем сказать точно, наш это кабан или нет, - подчеркнули в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

МОГЛО ПРИНЕСТИ ТЕЧЕНИЕМ С ХЕРСОНЩИНЫ

Ученые не исключают, что животное действительно могло погибнуть в результате ЧП на Каховской ГЭС. Как «Комсомолке» рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ имени Вернадского Сергей Иванов, дикий кабан оказался на ялтинском пляже именно в результате прорыва дамбы.

- На животном нет следов насильственной смерти, скорее всего, он выбился из сил, когда плыл. Его определенно принесло течением с Херсонской области, - сообщил Сергей Иванов.

Из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области затопило 35 населенных пунктов Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Ранее руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН Наталья Мирзоева, отмечала, что останки животных по морю в теории могло принести из скотомогильника, который вместе с содержимым выгребных ям попал сначала в Днепро-Бугский лиман. Но достичь российского берега потоки воды из Херсонской области, по прогнозам ученых, могут лишь спустя несколько месяцев после ЧП. Поэтому загадка мертвой свиньи так и остается нераскрытой.

- Циркуляция течений в северо-западной части Черного моря идет против часовой стрелки, и то, что выходит из лимана, движется в сторону побережья Одессы, а затем идет к берегам Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии, - отмечала Наталья Мирзоева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ученые рассказали, какие угрозы Крыму принесло повреждение дамбы Каховской ГЭС

Ученые прогнозируют нашествие комаров в Крым после повреждения дамбы Каховской ГЭС (подробнее)