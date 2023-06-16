Ученые рассказали, какие угрозы Крыму принесло повреждение дамбы Каховской ГЭС

Во многих населенных пунктах уровень воды поднялся на высоту от двух до пяти метров. Фото: правительство Херсонской области

Инфекция, радиация, мины на пляжах вперемешку с дохлой рыбой – чем только не пугают в социальных сетях, описывая мрачное настоящие и будущее Крыма после подрыва плотины Каховской ГЭС. Большинство из страшилок, конечно, плод больной фантазии, но некоторые имеют право на экспертное обсуждение.

ЖДАТЬ ЛИ ЭПИДЕМИЮ ХОЛЕРЫ

Первые сообщения о якобы радиоактивном загрязнении воды появились сразу после катастрофы. В Севастополе даже устроили обзвон якобы от имени МЧС с предупреждением о возможной эвакуации из-за радиации в воде. Но, во-первых, Севастополь воду из Северо-Крымского канала не получает, а во-вторых, затвор канала находится выше дамбы, и как только уровень Каховского водохранилища начал снижаться, вода перестала поступать. Поэтому радиоактивная провокация быстро сошла на нет, и в ход пошла провокация инфекционная. По соцсетям пошел гулять фейковый документ Минздрава Крыма о якобы ухудшении в регионе показателей проб питьевой воды, регистрации опасных инфекционных заболеваний и проведении в связи с этим противоэпидемических мероприятий.

- Я хочу сказать, что повода для тревожности у нас нет, - говорит профессор кафедры инфекционных болезней медакадемии КФУ Мунивер Гафарова. - У нас сейчас как раз предэпидемический сезон, когда с потеплением мы ожидаем рост кишечных инфекций, но как обычно, традиционно, то есть сезонный подъем.

Вода еще не сошла. Фото: правительство Херсонской области

ОПАСНЫЕ КОМАРЫ

Большинство инфекций, по словам профессора, не выживают в морской воде из-за ее солености. Поэтому доплыть до крымского берега патогенам не светит. Кроме холерного вибриона, который приспособился и к морской агрессивной среде, особенно в мутной паводковой воде. Но к нему крымская медицина готова, поскольку ежегодно с 1 мая начинает проводить тренировки действий при обнаружении и локализации очага холеры. И такое в истории Крыма случалось не раз. Что действительно тревожит эпидемиологов, так это возможность большого расплода комаров на затопленных территориях. Перемахнуть в Крым насекомым ничего не помешает, а заодно и принести с собой опасные инфекции, среди которых - лихорадка Западного Нила. Поэтому репелленты для личной защиты и обработка водоемов с покосом камыша должны быть мерой профилактики.

От комаров спасут репелленты Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я могу только посочувствовать территориям, где произошла эта катастрофа. У них предстоит, конечно, очень большая работа, - подчеркивает Гафарова. - Это большая угроза, прогнозировать можно все, что хотите, не только кишечные инфекции, как холера - это могут быть инфекции, связанные с выплодом комаров, которые могут являться переносчиками очень грозных особо опасных инфекций. Появление стоков из зон затопления может привести к тому, что появятся новые инфекции, которые, в общем-то, дремали, сидели в глубине, в недрах. Так как вымывание все идет в воду, водостоки водохранилищ, то там, конечно, нужно усилить контроль за этим. Но в Крыму мы в общем-то готовы к встрече в любой инфекции.

МУТЬ ИЗ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И КЛАДБИЩ ПОШЛА НА ЗАПАД

Миллиарды кубометров воды, спущенные из Каховского водохранилища, по пути к Черному морю прихватили с затопленных берегов содержимое выгребных ям, кладбищ, скотомогильников. Но вся эта масса в начале попала в Днепро-Бугский лиман, и только потом - в морскую акваторию. Циркуляция течений в северо-западной части Черного моря идет против часовой стрелки, и то, что выходит из лимана, движется в сторону побережья Одессы, а затем идет к берегам Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии. И только через несколько месяцев достигнет российского берега, поясняют ученые.

Схема течения. Фото: Морской гидрофизический институт РАН

- С течением связаны все гидрологические процессы, которые будут обеспечивать, прежде всего, поток. Кинбурнская коса закрывает наш полуостров от этих течений, и основной поток будет направлен в сторону Одессы, Румынии, Болгарии и дальше по кругу. А разбавительный объем Черного моря позволит нивелировать это загрязнение так, чтобы мы уже не получили значений, превышающих допустимые уровни загрязнения, - разъясняет руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей им. Ковалевского РАН Наталья Мирзоева. - Локальная проблема есть - это Днепро-Бугский лиман. Надо будет его исследовать. Но это локальная часть Черного моря, и ее влияние не будет распространяться на все море. То есть с течением времени экосистема выровняется. Как показала практика, даже после аварии на Чернобыльской АЭС у экосистемы происходит процесс самоочищения.

Сколько уйдет времени, чтобы вернуть Каховское водохранилище в прежние границы, ученые говорят приблизительно. На сбор воды - где-то 3 года, на восстановление до нужного уровня – около 10 лет, а чтобы восстановилась стойкая экосистема - 20-30 лет.

- Конечно, в этом плане большие потери понесла рыбопромышленность Каховского водохранилища, потому что рыбаки вылавливали до 2 тысяч тонн рыбы - это и лещ, и сазан и щука, и угорь, и красноперка, и караси, - подчеркивает Мирзоева. - А в связи с тем, что вода ушла, происходит массовый мор рыбы. Кроме того, больше сотни видов беспозвоночных Каховского водохранилища под угрозой гибели. По современным оценкам, это, без сомнений, экологическая катастрофа.

НАСЫПАТЬ ДАМБУ СМОГУТ БЕЗ ОБСТРЕЛОВ

Что делать, и как минимизировать последствия техногенной и экологической катастрофы, обсуждали даже в рамках ПМЭФ. Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов признался, что в этом участвуют представители дружественных стран, поскольку ситуация зацепила многих.

- Наверное, есть смысл в любом режиме рассматривать вопрос восстановления хотя бы в черновом варианте дамбы, чтобы вернуть водоснабжение в регионы. Такие работы не представляются сильно сложными: перекрыть русло, сделать сброс и выполнить черновую засыпку дамбы. Мы сейчас рассматриваем возможность организации такого рода восстановительных работ, в том числе с привлечением стран, которые дружественные и нейтральные. Это обсуждается, и понятно, что пока разбираемся с последствиями. Но мы думаем, что и международное сообщество заинтересовано в том, чтобы стабилизировать там ситуацию, потому что зацепило огромные территории, - отмечает Расулмухамедов. В восстановительных работах помощь дружественных стран особо не нужна. Материала и техники для засыпки у России хватит. Нужен «режим тишины» как на протяжении восстановительных работ, так и после. И не только на Каховской дамбе, а еще на ряде объектов, которыми руководство Украины шантажирует мировое сообщество и угрожает устроить экоцид.

- Мы готовы, в принципе, инициировать, чтобы полностью все было восстановлено с нашей стороны. И тот ущерб, который подчинен Крыму, с точки зрения падения уровня водоснабжения, говорит о том, кто все-таки виноват в том, что это произошло, - указывает эколог. - Еще одна важная задача – добиться, чтобы критически важная инфраструктура, не только водохранилища, но и атомные станции и так даже, были выведены из-под обстрелов и сиюминутной агрессии, и была обеспечена безопасность для всего, что может привести к долгосрочным последствиям. Это еще один вопрос, который мы обсуждаем. Важно, чтобы спонсоры Украины со своей стороны оказывали давление, что именно нельзя делать. Конфликт рано или поздно завершится, и наша задача сделать так, чтобы вообще ущерб в целом в природе и территориям был минимизирован. Думаю, весь мир заинтересован в этом.

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