После обстрела Каховской ГЭС водозабор Северо-Крымского канала не пострадал

Восстанавливать электростанцию придется России Фото: Анна КИРИЕНКО

После разрушения пролетов Каховской ГЭС водозабор Северо-Крымского канала не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

– Водозабор канала находится выше плотины ГЭС и он не пострадал, – подчеркнул он.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что Каховская ГЭС окончательно разрушена в результате системных ударов по ней ВСУ.

– Крым без воды они оставить не смогут, головная станция Северо-Крымского канала находится выше самой плотины, – написала член Совета Федерации от республики в своем Telegram-канале.

При этом, по ее словам, случившееся причинило колоссальный вред экосистеме и самому Северо-Крымскому каналу, который России надо будет спасать от обмеления, а также домам людей, которые будут затоплены.

– Понимаем, что восстанавливать Каховскую ГЭС придется нам, России, так же, как Россия поднимала после 2014-го разрушенный и разграбленный Украиной Крым, – заключила Ковитиди.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 6 июня, в результате обстрела ВСУ была частично повреждена Каховская ГЭС. Когда украинские военные ударили по плотине, были разрушены задвижки и рухнула одна из опор. К счастью, сама дамба не пострадала. Но из-за обстрела во многих населенных пунктах поселка уровень воды поднялся на высоту от двух до пяти метров. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, угрозы подтопления на полуострове из-за частичного разрушения Каховской ГЭС нет, но небольшие риски обмеления Северо-Крымского канала все же имеются. По его словам, запасы воды в канале составляют около 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Аксенов заверил, что питьевой воды более чем достаточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Есть риски обмеления: грозит ли засуха Крыму после повреждения на Каховской ГЭС

Население и предприятия Крыма обеспечены водой на 100% после ЧП на Каховской ГЭС (подробности)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украине кранты при всех раскладах (подробнее)