Транспорт между Крымом и Херсонской областью ходит в штатном режиме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 22 июня 2023 года на границе с Херсонской областью ВСУ обстреляли Чонгарский мост. По информации врио губернатора нового региона России Владимира Сальдо, для атаки украинские боевики использовали британские ракеты Storm Shadow. К обследованию поврежденных участков сразу направили все профильные службы, а также организовали пути объезда.

«Комсомолка» рассказывает, как ходит транспорт через границу с Крымом после обстрела мостов 22 июня 2023 года.

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На данный момент движение транспорта между Крымом и Херсонской областью осуществляется в штатном режиме. Маршрут проходит через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Так можно добраться не только в Херсонскую, но и Запорожскую область. Как отмечают в Минтрансе Крыма, движение осуществляется так же, как раньше, только через другие пункты пропуска.

- Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск, - отметил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Боевики ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту на севере Крыма. Фото: врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

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Из-за обстрела ВСУ мостов на границе Крыма и Херсонской области организован новый сухопутный маршрут для грузовых автомобилей - их направляют на пункт пропуска Перекоп. Маршруты движения из города Джанкоя проходят по следующему пути: Джанкой - Воинка - Красноперекопск - Армянск - пункт пропуска Армянск, либо Джанкой - Воинка - Красноперекопск - Армянск - пункт пропуска Перекоп.

По такой схеме сейчас ходит транспорт. Фото: Tg-канал министра транспорта Николая Лукашенко

Колонна грузовиков по маршруту Джанкой - Мелитополь - Мариуполь - Таганрог также будет двигаться по штатному расписанию. С 9 часов утра 22 июня 2023 года более ста большегрузов отправились со Столбового Джанкойского района по новой схеме движения через пункт пропуска Перекоп.

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