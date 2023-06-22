ВСУ обстреляли мосты на границе Крыма с Херсонщиной английскими ракетами. Фото: Tg-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

В ночь на 22 июня 2023 года ВСУ обстреляли Чонгарский мост, соединяющий Крым с Херсонской областью. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, к обследованию повреждений уже приступили все профильные службы. К счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент власти обоих регионов организовали пути объезда поврежденных участков.

«Комсомолка» публикует полную информацию, что произошло в Крыму после обстрела мостов на границе с Херсонской областью.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОБСТРЕЛА ВСУ МОСТОВ НА ГРАНИЦЕ КРЫМА И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 22 ИЮНЯ 2023 ГОДА

После обстрела боевиками ВСУ мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара было повреждено дорожное полотно гражданских объектов. По информации врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, для атаки украинские боевики использовали британские ракеты Storm Shadow.

Пострадала только гражданская инфраструктура, жертв среди людей нет.

- Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени, - подчеркнул Владимир Сальдо в своем Tg-канале.

ПУТИ ОБЪЕЗДА ЧОНГАРСКОГО МОСТА ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА 22 ИЮНЯ 2023 ГОДА

После повреждения мостов на границе Крыма и Херсонской области власти организовали пути объезда. Маршрут организован через пункты пропуска Армянск и Перекоп. Так можно добраться не только в Херсонскую, но и Запорожскую область. Как подчеркнул советник главы Крыма Олег Крючков, эти пункты пропуска работают в штатном режиме.

Через Армянск

- Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск, - подчеркнул Олег Крючков.

По Крымскому мосту

Еще один способ объезда - через Крымский мост. По информации Минтранса Крыма, движение легкового транспорта и автобусов через мост также осуществляется в штатном режиме - на поездах и автомобиле. Кроме того, работает паромная переправа.

ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ ПО СУХОПУТНОМУ КОРИДОРУ ПОСЛЕ АТАКИ ВСУ 22 ИЮНЯ 2023 ГОДА

Из-за обстрела ВСУ мостов на границе Крыма и Херсонской области организован новый сухопутный маршрут для грузовых автомобилей - их направляют на пункт пропуска Перекоп. Маршруты движения из города Джанкоя проходят по следующему пути: Джанкой - Воинка - Красноперекопск - Армянск - пункт пропуска Армянск, либо Джанкой - Воинка - Красноперекопск - Армянск - пункт пропуска Перекоп.

Как подчеркнул министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, в штатном режиме осуществляется и движение грузовиков по маршруту Джанкой - Мелитополь - Мариуполь- Таганрог.

- Не менее ста единиц большегрузных машин отправились со Столбового Джанкойского района по новой схеме движения через пункт пропуска Перекоп сегодня в 9 утра, - отметил Николай Лукашенко.

По всем вопросам обращаться по телефону горячей линии: +7 (978) -199-26-34.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА МОСТОВ МЕЖДУ КРЫМОМ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 22 ИЮНЯ 2023 ГОДА

Происшествие никак не повлияет на обеспечение Крыма необходимыми товарами. Об этом сообщила врио министра промышленной политики РК Елена Элекчян.

- Крым полностью обеспечен продовольственными и промышленными товарами. На складах есть запас продукции. Рынок насыщен.

Советник главы Крыма Олег Крючков также опроверг и украинские фейки о якобы дефиците топлива.

- Полуостров полностью обеспечен горюче-смазочными материалами. Логистика работает в обычном режиме, - подчеркнул Крючков.

ФОТО ЧОНГАРСКОГО МОСТА ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА ВСУ 22 ИЮНЯ 2023 ГОДА

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: Tg-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

Фотографии повреждений Чонгарского моста опубликовал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. В результате обстрела пострадало дорожное полотно.

Организованы пути объезда поврежденных участков. Фото: Tg-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

На данный момент идет обследование конструкций перед началом ремонта путепровода.

Такая ситуация сейчас на границе. Фото: Tg-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо

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