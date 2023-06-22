Минэнерго: Крым полностью обеспечен горюче-смазочными материалами

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В настоящее время Крым полностью обеспечен горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства топлива и энергетики.

– Полуостров полностью обеспечен горюче-смазочными материалами, – подчеркнул глава ведомства Игорь Коринь.

Министр также заверил, что логистика в регионе работает в обычном режиме.

Напомним, советник главы Крыма Олег Крючков опроверг информацию о минировании, а также о проблемах с логистикой, продуктами и бензином. По его словам, авторы этих вбросов находятся на Украине и в европейских странах.

Напомним, в ночь на четверг, 22 июня, по Чонгарскому мосту в Крыму был нанесен удар. В результате случившегося никто не пострадал. Для поездок в Запорожскую и Херсонскую область советуют выбирать маршрут через Армянск. По предварительной оценке, для удара использовались английские ракеты Storm Shadow.