ФСБ рассекретила архивы украинских националистов в Крыму, из-за которых гибли мирные жители

Схема связи преступной организации на территории Крыма. Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю передало в Государственный комитет по делам архивов Республики Крым комплекс копий рассекреченных архивных материалов о деятельности украинских националистических организаций на территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

- Переданы копии материалов подтверждающие многочисленные факты преступной деятельности украинских националистов на полуострове. В числе документов свидетельства о работе учреждений: театра, школ, магазинов, ларьков, гончарных мастерские и подготовки открытие автокефальной церкви, – говорится в сообщении.

Накануне Дня памяти и скорби в Крыму были переданы уникальные архивные данные, которые свидетельствуют о попытках распространения исключительности украинской нации и подтверждает бесчинства украинцев в годы Великой Отечественной войны на полуострове.

В документах сообщается, что представителями организации украинских националистов была развернута большая общественная работа, через которую они вели антисоветскую пропаганду и насаждали националистическую идеологию. Крымскую ячейку националистов активно спонсировали боевиков украинской повстанческой армии. В документах сообщается о хранение оружия, распространения литературы и о вербовке новых членов организации.

Также есть свидетельство о сотрудничестве украинцев с немецко-фашистскими захватчиками, служили в добровольческих батальонах и вспомогательной полиции «СД», в подконтрольных немцам органам местной власти, реализуя репрессивную политику нацистов на оккупированных территориях.

- Так, один из украинских националистов, работая управдомом в Симферопольской городской управе, составил и передал полиции списки на 150 евреев, в том числе стариков, женщин и детей, которых нацисты расстреляли в противотанковом рву возле Симферополя, - говорится в сообщении.

Документ от 18 мая 1994 года, свидетельствующий о сборе информации про национальности и народности полуострова. Фото: УФСБ России по Крыму и Севастополю

В рамках проекта «Без срока давности» УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю продолжает работу по рассекречиванию и обнародованию архивных документов, направленных на разоблачение преступлений немецко-фашистских оккупантов и их пособников, а также увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения.

* – запрещенная в РФ организация

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