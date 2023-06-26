Собирались совершить теракты и делились информацией: двое крымчан сотрудничали с СБУ

Обстоятельства преступления выясняются Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Ялты 1980 и 1983 годов рождения, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Ялтинцы сотрудничали с представителем Службы безопасности Украины. Крымчане передавали сведения о социально-политической, экономической и военной обстановке в регионе. Подозреваемые также собирались снимать фото и видео с российскими военными объектами и отправлять их СБУ. Кроме того, фигуранты были готовы совершать теракты в отношении этих объектов в Крыму.

Возбуждены уголовные дела о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Киевский районный суд Симферополя заключил ялтинцев под стражу. Обстоятельства преступления выясняются.

Случившееся прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он поблагодарил сотрудников ФСБ за эффективную работу.

– Все пособники врага должны знать, что уйти от заслуженного наказания не удастся никому, – заявил Аксенов.

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