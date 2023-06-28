В Крыму женщина на внедорожнике опрокинула набок «Газель»: пострадал 7-летний ребенок

Авария произошла на автодороге Симферополь – Николаевка. Фото: пресс-служба МВД по РК

В среду, 28 июня, в Симферопольском районе столкнулись Toyota RAV4 и «Газель», в результате чего пострадали четыре человека, один из них – семилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 7.10. 46-летняя женщина ехала за рулем Toyota по автодороге Симферополь – Николаевка. Двигаясь по обочине, иномарка врезалась в «Газель», которая поворачивала направо в сторону села Демьяновка.

Фото: пресс-служба МВД по РК

За рулем был мужчина 1979 года рождения. В итоге транспортные средства столкнулись. От удара «Газель» опрокинулась набок.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП пострадали четыре человека. Травмы получили оба водителя, а также двое пассажиров отечественного микроавтобуса: 32-летний мужчина и семилетний ребенок.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции Симферопольского района. Обстоятельства произошедшего выясняется, – отметили в полиции.

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