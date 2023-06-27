Все на море: какие пляжи Керчи пользуются популярностью среди туристов летом 2023 года

В Керчь приезжают туристы со всей страны Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Курортный сезон в Керчи в разгаре – в самый древний город России приезжают туристы со всей страны. Погода располагает. Температура воздуха уже сейчас достигает +28 градусов, а вода в проливе прогрелась до + 23.

ЛИДЕР РЕЙТИНГА

Один из самых популярных пляжей в Керчи – Московский. Чтобы искупаться в теплом море и понежиться в лучах солнца сюда приезжают сотни людей из разных районов города, в том числе туристы. Основной «наплыв» здесь ближе к вечеру - места отдыхающим хватает не всегда.

Особенно много отдыхающих на пляже "Московский" становится ближе к вечеру Фото: Елена КОСТРЫКИНА

- Днем мы или на экскурсиях - узнаем красоты этого города, приобщаемся к культуре, или просто сидим дома - сняли номер тут недалеко в гостинице. А вечером, когда солнце уже не так жарит, выходим с дочкой на пляж. Народу куча, конечно, но стараемся где-то с краю постелить полотенца - рассказывает туристка из Ярославля Валентина Губарева.

Самый популярный пляж города - "Московский" Фото: Елена КОСТРЫКИНА

УДОБСТВА ДЛЯ КАЖДОГО

Арендатор пляжа позаботился о том, чтобы каждому отдыхающему было комфортно. Для гостей установили теневые навесы, фуд-корты, привезли шезлонги. А еще каждый желающий может прокатиться на катамаране. Цены по словам туристов приемлемые. Стоимость одной поездки– 300 рублей в час. Бесплатными услугами могут воспользоваться ветераны боевых действий и люди с инвалидностью.

Для крымчан и туристов постарались создать все условия Фото: Елена КОСТРЫКИНА

- Катались с детьми. Понравилось очень. Правда, далеко не отплывали, больше брали для фотографий, - не скрывают своих эмоций туристы.

Особое внимание уделили и безопасности. На территории дежурит группа матросов - спасателей. Каждый из них предварительно прошел курсы оказания первой медицинской помощи. Но главной «изюминкой» этого места являются живописные пейзажи: скалы и камни причудливых форм, и, конечно, вид на Крымский мост. Всем этим могут полюбоваться отдыхающие.

РАБОТАЮТ ОФИЦИАЛЬНО

По информации администрации Керчи, в этом сезоне в городе-герое для купания отвели пять территорий. Три из них находятся на Аршинцевской косе - «Городской пляж», «Нимфей» и «Спортивный». «Героевский» расположен в поселке с одноименным названием, а «Московский» в районе Войкова. Каждую территорию обследовали специалисты: взяли пробы воды, очистили дно и берег для травмоопасный предметов.

УДОБНЫЙ МАРШРУТ

Чтобы каждый желающий смог насладиться песчаными пляжами и принять морские ванны, в городе-герое продлили маршрут общественного транспорта. Например, теперь добраться до городского пляжа местные жители и гости города могут на автобусах №5,20 и 41. Они курсируют ежедневно с 6:00 до 22:00.

В 25 километрах от Керчи расположился просторный пляж в поселке Юркино Фото: Елена КОСТРЫКИНА

Принимает туристов и побережье Азовского моря. В 25 километрах от Керчи расположился просторный пляж в поселке Юркино. В основном, он пользуется популярностью у семейных туристов. Но есть и те, кто приезжает сюда в одиночку, чтобы подышать свежим воздухом и отвлечься от городской суеты.

- Я приезжаю из Краснодара уже третий раз. Пляж чистый, красивый, здесь приятные люди. Из моего города надо иногда выезжать, потому что там постоянно пыльно, засоренный воздух, не такой чистый как здесь, - отметил загорелый парень, только что вышедший из морских вод.

Пляж в поселке Юркино оборудован всем необходимым Фото: Елена КОСТРЫКИНА

УСЛОВИЯ УЛУЧШИЛИ

Кстати, в этом сезоне перед началом курортного сезона пляж впервые благоустроили. Раньше из инфраструктуры здесь было только небольшое кафе. Теперь же здесь установили лежаки, очистили песок, оборудовали раздевалки и санузлы. В ближайшее время арендатор планирует установить водные горки и зонтики.

ВРЕМЯ ДЛЯ ОТДЫХА

Курортный сезон на Керченском полуострове продлится до 15 сентября. Но не стоит забывать и о бархатном периоде. В это время температура воды и воздуха примерно одинаковая, прилавки ломятся от фруктов, а на пляжах появляются свободные места. В этом году он продолжится до первой декады октября.

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