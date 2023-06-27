Сенсационная находка: в Севастополе обнаружили уникальный мавзолей античного времени

Находку можно смело назвать фурором. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Севастополе во время раскопок обнаружили уникальную каменную постройку античных времен. Находку, которую уже назвали сенсационной, сделали археологи из Санкт-Петербурга на территории Херсонеса. Необычность конструкции заключается в том, что одновременно находится и мавзолей, и общественное сооружение. Об открытии рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

- Верхнюю часть можно отнести к разряду ритуальной беседки, обычно устраиваемой в местах особого общественного или культового значения на важных улицах города или некрополя. Нижняя - это погребальный комплекс, в котором предположительно захоронены члены знатной фамилии древнего города, - отметили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Древняя постройка сочетает в себе и общественное сооружение, и мавзолей. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Отмечается, что обнаруженная конструкция поистине уникальна для всего античного мира, а не только Херсонеса и Боспора. Тем не менее, это не первый сенсационный случай. Ранее археологи обнаружили храм в антах, а также коллективную гробницу-колумбарий с прилегающими индивидуальными гробницами.

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