Севастополь обогнал Симферополь на 36 строчек в рейтинге по качеству жизни

Севастополь вошел в топ-10 российских городах по качеству жизни за 1 полугодие 2023. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Рыба ищет, где глубже, а человек где – лучше. Народная мудрость не указывает конкретных мест для самого комфортного проживания, и этот недочет взялись исправить эксперты Финансового университета при Правительстве РФ.

Специалисты обнародовали общероссийский рейтинг качества жизни в российских городах за 1 полугодие 2023.

- Мониторинг показал, что города с самым высоким качеством жизни – это Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Калуга, Ростов-на-Дону и Тюмень, - отметили в Финансовом университете.

В этом списке из 75 городов Севастополю досталось 4-е место и статус «города с высоким качеством жизни». Симферополь занял 40-е и вошел в группу «города с достаточно высоким качеством жизни».

Все ничего, но за столицу Крыма обидно, в чем она проигрывает городу федерального значения?!

Ответ на вопрос дать сложно, ведь мониторинг качества жизни проводился по 11 направлениям, из которых наиболее значимые такие, как уровень материального благополучия, доступность недвижимости, качество медобслуживания, экология (качество воды, воздуха, переработка отходов) и работа системы образования.

Но недовольные граждане есть и в Севастополе, где, по их мнению, не все так идеально с получением образования, уровень жизни тоже должен быть выше, так себе условия для бизнеса, есть проблемы в здравоохранении и с доступом в культурных учреждениях.

Настроение жителям Симферополя больше всего портит неважное медобслуживание, недоступность музеев, театров и других культурных учреждений, условия для ведения бизнеса, уровень жизни и конфликтность общественных отношений.

Остается расшифровать, что конфликтность общественных отношений – это различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховщиками.

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