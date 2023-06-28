«Соседи» увезли из больницы: неожиданные подробности истории 91-летнего пенсионера, который несколько месяцев жил на пепелище

После пожара Иван Иванович несколько месяцев жил на пепелище, после чего волонтеры купили ему дом-вагончик. Фото: Юлия Гаевская.

Неприятная ситуация произошла накануне в бахчисарайской больнице, где проходил лечение 91-летний Иван Иванович Орлов – пенсионер, которому волонтеры купили небольшой вагончик вместо сгоревшего дома. Пожилого мужчину увезли из лечебного заведения люди, представившиеся соседями. Медперсонал не давал на это разрешения, поэтому пришлось вызывать полицию.

Напомним, историю Ивана Ивановича предала огласке молодая женщина из Симферополя Юлия Гаевская. Старика с перевязанным глазом она случайно встретила этой весной на автостанции, когда он возвращался в село Счастливое. Пенсионер рассказал, что споткнулся и упал на пепелище. Его дом полностью сгорел еще в конце зимы, а убрать мусор после пожара было некому. Сам он переехал жить в уцелевший деревянный сарай.

Рассказ Юлии на ее страничке в соцсети объединил неравнодушных крымчан. Помочь бахчисарайскому пенсионеру изъявили желание немало людей. Одни помогали продуктами, другие организовали уборку во дворе и вывоз мусора, третьи привезли в сарай холодильник, телевизор, и даже установили спутниковую антенну.

Позже было решено, что жить в холодном сарае Иван Иванович не может - из-за постоянной сырости стали болеть суставы, и пенсионера пришлось отправить в больницу. После лечения в свой старый сарай пожилой крымчанин уже не вернулся. Общими усилиями волонтерам удалось собрать 200 тысяч рублей на покупку и установку для Ивана Ивановича дома-вагончика с необходимой для жизни мебелью и бытовой техникой.

До встречи с учительницей Иван Иванович жил в холодном сарае. Фото: Юлия Гаевская

Однако, устанавливать новый дом в прежнем селе Иван Иванович не захотел - слишком много неприятных воспоминаний с ним связано. Поэтому вагончик ждал пенсионера в соседнем поселке Доброе. Там его поставили на участке одной из семей, которая безвозмездно решила помочь старику.

Но в начале июня пенсионер снова попал в больницу. Возраст дает о себе знать, и старика все чаще стали беспокоить боли в ногах. Но пролечиться до конца не получилось – неожиданно в больницу приехали «соседи», которые несмотря на протесты, увезли Ивана Ивановича.

- Некие соседи, которые якобы долгое время ухаживали за дедушкой, со скандалом и оскорблениями в адрес медперсонала, незаконно забрали его из больницы...Отключили его телефон, не дав, по словам медсестры, позвонить мне. В связи с тем, что больного, нуждающегося в медицинских процедурах, похитили из стен больницы, медперсонал вызвал полицию, но пока приехал наряд, от них и след простыл, – написала Юлия Гаевская у себя в соцсети.

От медиков женщина узнала, что люди, которые увезли пенсионера из больницы, обвинили персонал лечебного заявления в накачивании старика наркотиками, а саму Юлию Гаевскую – в краже его банковской карты и снятии с нее денег.

- Участковому я посоветовала отправить запрос в банк, где дадут всю необходимую информацию. К счастью, в современном мире имеется возможность проверить место, где и кем были совершены операции с банковской картой! Вот пусть правоохранительные органы это и проверят. Скажу одно: нами не было снято с его пенсионной карты ни одного рубля! Жил он и питался за личный счет тех людей, у которых жил последнее время. Нам бояться нечего, – отметила крымчанка.

Неравнодушные крымчане помогли пенсионеру обрести новый дом. Фото: Юлия Гаевская.

КП-Крым Юлия Гаевская рассказала, что позже банковская карта Ивана Ивановича нашлась, поскольку и не терялась. Все это время она находилась в сейфе лечебного заведения. Отдать ее медперсонал планирует лично дочери старика.

- Дочка Ивана Ивановича приехала из Мурманска две недели назад. Но за все это время она ни разу не навестила отца в больнице. И я, и врачи ей звонили, чтобы она приехала, но она так этого и не сделала. При этом, где находится дедушка, в какой именно больнице, этим людям сказала именно она. Ситуация даже не странная, а безумная..., - рассказала крымчанка.

КП-Крым удалось дозвониться дочери старика. Но Ольга Ивановна не стала говорить на эту тему, быстро бросив трубку.

- Я никого не обвиняю. Я вообще ничего не знаю, у меня от этого уже голова кругом, - сказала женщина.

Сам Иван Иванович, по словам Юлии Гаевской, сейчас снова находится в своем ветхом сарае, и по словам соседей, в больницу возвращаться не собирается. А его дочь попросила волонтеров не беспокоить и не помогать больше ее отцу.

В новом доме-вагончике у пенсионера есть все необходимое. Фото: Юлия Гаевская.

О ситуации с Иваном Ивановичем в курсе и местная администрация. Ранее там даже обещали провести субботник во дворе пенсионера и всячески оказывать ему помощь. Но позже КП-Крым сообщили, что не будут комментировать эту тему.

От жителей села Счастливое «Комсомолке» стало известно, что еще до появления в этой истории волонтеров, из дома Ивана Ивановича стали пропадать вещи и деньги, а кто-то, по их мнению, давно «положил глаз» и на земельный участок старика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пережил и голод, и войну. В Крыму помогают 91-летнему пенсионеру, который ютится в сарае после пожара

В Крыму помогают 91-летнему пенсионеру, который несколько месяцев живет на пепелище (подробнее)

Волонтеры купили дом-вагончик для 91-летнего пенсионера из Бахчисарая, который четыре месяца прожил на пепелище

В новом доме у Ивана Ивановича есть все необходимое (подробнее)