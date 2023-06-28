Овощи, страховка и коммуналка: какие товары и услуги подорожали в Крыму в начале лета

Экономист связывает повышение цен с началом курортного сезона Фото: Александра Тимощенко

Инфляция в стране разгоняется не на шутку. Вокруг все только и говорят о том, как подскочили цены на еду, бензин и коммуналку. Власти пытаются «заморозить» пугающий процесс, но стоимость некоторых товаров все же ползет вверх. Так, по данным Крымстата, в мае и начале июня инфляция в Южном федеральном округе составила 0,33% по сравнению с прошлым кварталом. В рейтинг самых высоких цен попал и Крым.

НА ЧТО ВЗЛЕТЕЛИ ЦЕНЫ

Что интересно, перед самым разгаром лета местные жители заметили увеличение цен в сфере здравоохранения, страховых и финансовых услуг, транспорта, организации отдыха. Дороже стали и билеты на спортивные и культурные мероприятия, походы в кафе и рестораны. Стоимость некоторых овощей также начала немного кусаться. При этом, цены на одежду и обувь значительно снизились.

- Общий рост цен на продукты питания за месяц составил 0,9%. Рост цен зафиксирован на продукцию плодоовощной группы: капусту - на 74,1%, морковь - на 18,8%. Одновременно наблюдалось снижение цен на огурцы и помидоры свежие на 58,4% и 38,0%, - отметили в пресс-службе Крымстата.

СПРОС РАСТЕТ - ЦЕНА ПОВЫШАЕТСЯ

По мнению кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов и кредита Института экономики и финансов КФУ Виталия Дятла, подобная тенденция отмечается на полуострове каждый год. Это связано с началом курортного сезона.

- Логично, что в мае-июне туристы активно начинают приезжать на отдых и тратить деньги в кафе, ресторанах и гостиницах. Поэтому на подобные услуги растет спрос. В связи с этим и повышаются цены, - отмечает эксперт.

Рост цен на страховые услуги также связан с повышением спроса, так как во время отдыха люди часто выбирают активные поездки. Некоторые специально покупают путевки с насыщенной и экстремальной программой, поэтому стараются заранее обезопасить себя, покупая страховку на оказание медпомощи.

- Но есть и еще одна причина. Повышение цен на страхование отмечается по всей России. Это связано с ростом зарплат. Поэтому остальные услуги тоже не отстают, - считает Виталий Дятел.

Больше всего крымчан удивляет рост цен на овощи и фрукты. Однако как уточнили в пресс-службе Крымстата, цены выросли только на несезонные товары. В их числе оказались кабачки, редис, разные виды капусты, болгарский перец, тыква, фасоль и капуста. Но огурцы, помидоры, салатная зелень продолжают дешеветь.

- Рост цен зафиксирован на продукцию плодоовощной группы: капусту - на 74,1%, морковь - на 18,8%. Одновременно наблюдалось снижение цен на огурцы и помидоры свежие на 58,4% и 38,0% соответственно. Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Республике Крым в расчете на одного человека в конце мая 2023 г. составила 5 тыс. 914,38 рубля, что на 3,1% больше показателя в апреле и начала мая, - отметили в пресс-службе.

По данным Крымстата, стоимость фиксированного набора на одного человека в среднем по Крыму в конце мая - начале июня составила 20104,49 рубля.

ЦЕНЫ ПРИДУТ В ЧУВСТВА

Из хороших новостей: экономист успокоил жителей и гостей полуострова. Цены в скором времени придут в чувства, а снижение стоимости свежей плодоовощной продукции с конца июня - это сезонный тренд, поэтому переживать об этом не стоит.

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