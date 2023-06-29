«Посмотри в зеркало, на кого ты похожа»: крымчанка после слов матери сбросила 40 килограммов за год

Раньше крымчанка весила 112 килограммов! Фото: Личный архив Надежды Шевцовой

Надежда Шевцова из Джанкоя в молодости никогда не страдала от лишнего веса. Спорт с 15 лет и активный образ жизни давали свои плоды. Как итог – красивая фигура, подтянутая кожа и рельефный пресс. Но после второй беременности что-то пошло не так. Женщину настигла послеродовая депрессия, и она поправилась до 112 килограммов! Благодаря упорству и силе воли крымчанка сбросила почти половину своего веса! Сейчас ей 43, она помогает другим становиться стройными и даже открыла свою фитнес-студию, которая стала самой популярной в Джанкое.

На фото пятилетней давности Надежда выглядит намного старше, чем сейчас. Фото: Личный архив Надежды Шевцовой

СПОРТ С ДЕТСТВА

Фитнес всегда был в жизни Надежды. В подростковом возрасте любовь к спорту привила ее учительница по физкультуре. Вместе с другими девочками она занималась аэробикой в стареньком школьном зале. Вместо гантелей - бутылки с водой, а вместо штанги - швабры и деревянные палки. Несмотря на это, школьницы стабильно ходили на тренировки и не пропускали ни одного дня.

- Тогда у меня не было лишнего веса, просто нравилось заниматься спортом под музыку с другими девчонками, это было весело и интересно. Плюс, мы очень любили нашу учительницу, которая вела тренировки. У меня вообще не было цели похудеть. Да и родители были не против моего хобби, тем более, абонемент стоил копейки, - рассказывает КП-Крым жительница Джанкоя.

Раньше крымчанка весила 112 килограммов! Фото: Личный архив Надежды Шевцовой

НИЧЕГО НЕ ИНТЕРЕСОВАЛО, КРОМЕ ЕДЫ И СНА

На фитнес Надежда ходила больше пяти лет, но после второй беременности, в 34 года, у нее случилась послеродовая депрессия, а через несколько месяцев умерла ее тренер. Утрата ухудшила моральное состояние, поэтому женщина начала заедать свои эмоции. Каждый день она ела много мучного и сладкого, а лишние килограммы списывала на отечность.

Муж часто фотошопил фотографии жены, делая ее худее. Фото: Личный архив Надежды Шевцовой

- Не знаю, что со мной тогда случилось, но я просто заплыла жиром. Меня ничего не интересовало, кроме еды и сна. Чтобы оправдать мои срывы, я начала готовить тортики, пироги, кексы и булочки. Кормила семью и сама все это постоянно ела, - делится Надежда.

«ПОСМОТРИ В ЗЕРКАЛО, НА КОГО ТЫ ПОХОЖА?»

Килограммы прибавлялись и прибавлялись. Женщина перестала узнавать себя в зеркале. При этом муж-фотограф никогда не упрекал ее за лишний вес. А чтобы жена сильно не расстраивалась, он редактировал снимки, делая ее худее.

- В один прекрасный момент посмотреть правде в глаза заставила моя мама. Она тогда мне сказала, мол, Надь, посмотри в зеркало, на кого ты похожа? И вот тогда я поняла, что иметь три подбородка, огромный живот, отдышку и заплывшее лицо – далеко не норма. Нужно брать себя в руки и что-то с этим делать, - рассказывает крымчанка.

ВЗЯЛА СЕБЯ В РУКИ

Несколько дней слез и обиды сделали свое дело. Надежда Шевцова решила доказать всем, что она может изменить себя, поэтому пересмотрела свое питание, записалась на несколько курсов по фитнесу и поступила на факультет медицинской реабилитации физической культуры и спорта. За полгода женщина скинула 32 килограмма только благодаря правильной еде. Остальные девять - на протяжении еще шести месяцев вместе с легким фитнесом.

Сейчас фитнес-тренер довольна своим внешним видом. Фото: Личный архив Надежды Шевцовой

МИНУС ШЕСТЬ ТОНН ВЕСА

- Сейчас, в свои 43 года, я сохраняю свой результат, совершенствую тело и постоянно повышаю квалификацию. Также очень часто посещаю специализированные мастер-классы, а все знания применяю в своей школе по похудению. В ней я помогаю другим обрести свою красоту и внутреннюю уверенность, возвращаю блеск в глазах и любовь к себе, - говорит Шевцова.

Теперь она помогает стройнеть другим и делает это с огромной любовью. Фото: Личный архив Надежды Шевцовой

Около трех лет назад Надежда открыла свой фитнес-зал, в котором занимается несколько сотен женщин. За это время благодаря ее легкой руке в зале похудело больше 1600 человек. Она помогла сбросить шесть с половиной тонн веса!

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